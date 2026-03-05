مؤسسة الاستجابة الطارئة توزع 1000 وجبة بطرطوس ضمن حملة “إفطار صائم”

طرطوس-سانا

وزّع فريق مؤسسة “الاستجابة الطارئة” اليوم الخميس، 1000 وجبة غذائية في مدينة طرطوس، ضمن حملة “إفطار صائم”، وذلك في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح منسق المشاريع في الفريق أحمد الشامي لـ سانا، أن التوزيع تم اليوم في محافظة طرطوس، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، وشمل توزيع ألف وجبة إفطار صائم قدمت للأهالي في مناطق مختلفة بالمحافظة شملت الرادار، الحميدية، عرب الشاطئ، المنطار، الغمقة الشرقية.

وأضاف الشامي: إن الفريق نفذ إفطارات جماعية في معظم المحافظات السورية، من بينها دير الزور والرقة والحسكة واللاذقية، وحلب، ضمن خطة يومية تستهدف كل المحافظات، خلال الشهر الكريم.

وتحدث عدد من السكان هناك عن أهمية المبادرات الرمضانية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، فبيّن محمد منير فتوح أن هذه المبادرة الإنسانية تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما أوضحت نوال أحمد الحلبي أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التضامن والتعاون بين أبناء المجتمع، وتعزز قيم شهر رمضان الفضيل.

وانطلقت حملة “إفطار صائم” بدعم من الشركة السورية للبترول (إس بي سي)، بداية شهر رمضان، وتستهدف العائلات المحتاجة في مختلف المحافظات، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، ومد يد العون للأهالي خلال الشهر الفضيل.

و”الاستجابة الطارئة” مؤسسة إنسانية مستقلة غير ربحية، تأسست في سوريا عام 2019، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للسكان المتضررين من الأزمات في الشمال السوري، وتوسعت أنشطتها حالياً لتغطي جميع أنحاء سوريا.