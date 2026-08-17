وزارة الطوارئ تبحث مع اليونيسف سبل التعاون في ‏مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة

IMG 20260817 211303 772 وزارة الطوارئ تبحث مع اليونيسف سبل التعاون في ‏مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة

دمشق -سانا

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد ‏اقزيز إلى جانب فريق من الإدارات التخصصية والفنية ‏بالوزارة، في اجتماع مع نائبة ممثلة منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة (اليونيسف) لشؤون البرامج في سوريا زينب آدم ‏والوفد المرافق لها، سبل التعاون والشراكة في عدد من ‏الملفات ذات الصلة بموضوع الإغاثة والاستجابة ‏ومخاطر الكوارث‎.‎

IMG 20260817 211303 112 وزارة الطوارئ تبحث مع اليونيسف سبل التعاون في ‏مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث اليوم الإثنين، آليات تعزيز التنسيق ‏المشترك في ملفات الأعمال المتعلقة بالألغام، والحد من ‏مخاطر الكوارث، والاستجابة السريعة والإغاثة الطارئة، ‏وسلامة الأطفال في المدارس من خلال تطوير دليل ‏إرشادي متخصص، إضافة إلى قضايا المناخ والتغيرات ‏المناخية والمشاريع الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسر ‏والمجتمعات المحلية على التكيف والصمود أمام آثارها‎.‎

IMG 20260817 211302 938 وزارة الطوارئ تبحث مع اليونيسف سبل التعاون في ‏مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة

وناقش الجانبان دور منظمة اليونيسف في دعم رؤية ‌‏”سوريا بدون مخيمات”، وآليات التعاون في البرامج ‏المرتبطة بالاستجابة الإنسانية الطارئة، بما في ذلك ‏مشاريع التغذية وغيرها من التدخلات التي تستهدف ‏الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً، بما يضمن تكامل الجهود ‏الوطنية والدولية، ويرفع من كفاءة الاستجابة الإنسانية‎.‎

وكان معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد ‏اقزيز، بحث في وقت سابق اليوم مع المدير التنفيذي ‏لمنظمة “رحمة بلا حدود” عمار بني المرجة، واقع ‏مشروع تأهيل 1000 منزل والذي تعمل المنظمة على ‏تنفيذه بالتعاون مع الوزارة في محافظة حماة، وذلك في ‏ظل ‏رؤية “سوريا بدون مخيمات”.‏

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