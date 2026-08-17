وزارة الطوارئ تبحث مع اليونيسف سبل التعاون في ‏مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة

دمشق -سانا
بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز إلى جانب فريق من الإدارات التخصصية والفنية بالوزارة، في اجتماع مع نائبة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشؤون البرامج في سوريا زينب آدم والوفد المرافق لها، سبل التعاون والشراكة في عدد من الملفات ذات الصلة بموضوع الإغاثة والاستجابة ومخاطر الكوارث.
وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الإثنين، آليات تعزيز التنسيق المشترك في ملفات الأعمال المتعلقة بالألغام، والحد من مخاطر الكوارث، والاستجابة السريعة والإغاثة الطارئة، وسلامة الأطفال في المدارس من خلال تطوير دليل إرشادي متخصص، إضافة إلى قضايا المناخ والتغيرات المناخية والمشاريع الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية على التكيف والصمود أمام آثارها.
وناقش الجانبان دور منظمة اليونيسف في دعم رؤية ”سوريا بدون مخيمات”، وآليات التعاون في البرامج المرتبطة بالاستجابة الإنسانية الطارئة، بما في ذلك مشاريع التغذية وغيرها من التدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والدولية، ويرفع من كفاءة الاستجابة الإنسانية.
وكان معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، بحث في وقت سابق اليوم مع المدير التنفيذي لمنظمة “رحمة بلا حدود” عمار بني المرجة، واقع مشروع تأهيل 1000 منزل والذي تعمل المنظمة على تنفيذه بالتعاون مع الوزارة في محافظة حماة، وذلك في ظل رؤية “سوريا بدون مخيمات”.