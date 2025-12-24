الأمن الداخلي بحلب يعزز إجراءاته لحماية المدنيين بالشيخ مقصود والأشرفية لمواجهة انتهاكات قسد

حلب-سانا

تواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تنفيذ مهامها الوطنية ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان خروجهم الآمن من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في مواجهة محاولات قسد التضييق عليهم وفرض التجنيد القسري، والانتهاكات المستمرة التي تشمل الاعتداءات والمضايقات والتهديد المتواصل لحياتهم وممتلكاتهم.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن قيادة الأمن الداخلي نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً ومكثفاً لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول المساس بأمن المدينة وسلامة السكان.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن سلامة المدنيين وأمنهم يمثلان أولوية قصوى، داعية جميع الأهالي إلى الالتزام بتعليمات وحدات الأمن والتعاون معها، بما يضمن استقرار المدينة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.