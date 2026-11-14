مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات

الرقة-سانا
بدأ مجلس مدينة الرقة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل طريق الكراجات الممتد من دوار الساعة وصولاً إلى الجسر القديم بطول 950 متراً وعرض 28 متراً، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي، وتطوير البنية التحتية في المدينة.
وأوضح رئيس دائرة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية بمجلس مدينة الرقة جمعة العجاج لـ سانا اليوم السبت، أن الأعمال تشمل تأهيل الأرصفة والمنصف الوسطي، وتركيب أعمدة الإنارة، وزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط، إضافة إلى إنشاء سواقٍ لتصريف مياه الأمطار، وصيانة المطريات، بما يعزز المظهر الحضاري للطريق والسلامة المرورية.
وأشار العجاج إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات محافظ الرقة ورئيس مجلس المدينة بإطلاق عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، وفي مقدمتها صيانة الطرقات وتأهيلها واستبدال شبكات الصرف الصحي.
ولفت إلى أن أهمية الطريق تنبع من كونه يشكل أحد المداخل الرئيسة لمدينة الرقة من الجهة الجنوبية، ويرتبط بالجسر القديم وطريق البوليفارد الذي تتواصل فيه أعمال التأهيل حالياً.
وتندرج هذه الأعمال ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي ينفذها مجلس مدينة الرقة، بهدف تحسين البنية التحتية وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة في المدينة.