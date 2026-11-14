مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات

الرقة-سانا‏

بدأ مجلس مدينة الرقة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل طريق الكراجات الممتد من دوار ‏الساعة وصولاً إلى الجسر القديم بطول 950 متراً وعرض 28 متراً، وذلك في إطار ‏الجهود الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي، وتطوير البنية التحتية في المدينة.‏

وأوضح رئيس دائرة الدراسات في مديرية الشؤون الفنية بمجلس مدينة الرقة جمعة ‏العجاج لـ سانا اليوم السبت، أن الأعمال تشمل تأهيل الأرصفة والمنصف الوسطي، ‏وتركيب أعمدة الإنارة، وزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط، ‏إضافة إلى إنشاء سواقٍ لتصريف مياه الأمطار، وصيانة المطريات، بما يعزز المظهر ‏الحضاري للطريق والسلامة المرورية.‏

وأشار العجاج إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات محافظ الرقة ورئيس ‏مجلس المدينة بإطلاق عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، وفي مقدمتها صيانة ‏الطرقات وتأهيلها واستبدال شبكات الصرف الصحي.‏

ولفت إلى أن أهمية الطريق تنبع من كونه يشكل أحد المداخل الرئيسة لمدينة الرقة من ‏الجهة الجنوبية، ويرتبط بالجسر القديم وطريق البوليفارد الذي تتواصل فيه أعمال ‏التأهيل حالياً.‏

وتندرج هذه الأعمال ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي ينفذها مجلس مدينة ‏الرقة، بهدف تحسين البنية التحتية وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة ‏في المدينة.‏