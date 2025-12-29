الجهاز المركزي للرقابة المالية يجري المقابلات الشفهية لمسابقة تعيين مفتش معاون

دمشق-سانا

أجرى الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، اليوم، المرحلة الثانية من المقابلات الشفهية لاختبار مسابقة تعيين “مفتش معاون”، بمشاركة 180 متقدماً من مختلف المحافظات السورية، وذلك في مقر الجهاز بدمشق.

وقال وكيل الرقابة الإدارية في الجهاز ورئيس لجنة المقابلات عماد الدين هلال، في تصريح لمراسل سانا: إن الهدف من هذه المقابلات هو التعرف على شخصية المتقدم، ومهاراته وخبراته بما ينسجم مع متطلبات العمل، وتقييم وضعه الصحي بما لا يعيق أداء المهام، والاطلاع على خبراته في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي ومهارات الحاسوب، بما يسهم في تعزيز الجدارة والكفاءة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن المقابلات تجري وفق معايير محددة وواضحة، تضمن الحياد والموضوعية، وتعكس التوجه المؤسسي، نحو اختيار الكفاءات القادرة على أداء مهامها بفعالية ومسؤولية.

من جهته، أوضح مدير مديرية التنمية الإدارية في الجهاز شادي الإبراهيم أنه بناءً على عملية الإصلاح الإداري المتبعة، تمت إعادة دراسة الملاك العددي وتحديد الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية، والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية للإعلان عن المسابقة لاستقطاب عدد من المتخصصين بمسمى “مفتش معاون” لسد الشواغر المطلوبة.

وبين أن عدد المتقدمين للاختبار الكتابي بلغ 350 متقدماً، نجح منهم 180، وتم تشكيل عدة لجان لاستلام ومطابقة الثبوتيات المطلوبة وإجراء المقابلات الشفهية، وذلك في إطار خطة الجهاز التي ترتكز على النزاهة والشفافية في اختيار كوادره، الذين سيكون لهم أثر كبير في حماية المال العام.

بدوره، أشار بكر صالح أحد الناجحين في المسابقة الكتابية، إلى أن طبيعة الأسئلة كانت جيدة، ومن صلب الموضوع الرقابي، والعمل الميداني المتعلق بالأعمال المحاسبية والإدارية، مبيناً أنه تقدم للمسابقة من خلال الإعلانات المنشورة عبر صفحة وزارة المالية وصفحة الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا.

ويأتي هذا الاختبار في إطار خطة الجهاز لتطوير بنيته الإدارية وتعزيز كادره الفني، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تمهيداً لاختيار المؤهلين للتعاقد مع الجهاز بعد اجتيازهم المقابلات الشفهية.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أجرى في تشرين الثاني الماضي، المرحلة الأولى من اختبار مسابقة تعيين “مفتش معاون”، في المراكز الامتحانية المخصصة لذلك بدمشق وحمص وحلب، وذلك تحت إشراف مباشر من كوادر الجهاز.