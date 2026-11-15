بحث آليات دعم مربي المواشي والأبقار وتعزيز الإنتاج الريفي في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بحث وفد من الصندوق السيادي ومختصون في دعم الثروة الحيوانية والأعلاف في ‏محافظة القنيطرة، اليوم الأحد، آليات النهوض بقطاع تربية المواشي والأبقار وتأمين ‏مستلزماته، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل ‏مستدامة.‏

وضم اللقاء مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد، ‏ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏ميساء العجلوني، ورئيس جمعية مربي الأبقار في المحافظة ياسين علي.‏

وأوضح السعيد في تصريح لـ سانا، أن اللقاء تناول تأمين الأعلاف للمربين بأسعار ‏مخفضة، واستجرار الحليب منهم بأسعار تشجيعية تسهم في تحسين دخل الأسر العاملة ‏في القطاع.‏

وأضاف أنه جرى الاتفاق على إعداد البيانات اللازمة، وتنفيذ جولات ميدانية لدراسة ‏المواقع المقترحة لإقامة مراكز تجميع الحليب، تمهيداً لنقله إلى المعامل المختصة ‏بتصنيعه.‏

توفير فرص عمل مستدامة‏

من جانبها، استعرضت العجلوني أبرز التحديات التي تواجه الأسر العاملة في تربية ‏المواشي، مشيرة إلى أن المقترحات المطروحة من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي ‏والاجتماعي للأسر الريفية وتوفير فرص عمل مستدامة.‏

بينما، دعا رئيس جمعية مربي الأبقار ياسين علي إلى دعم المربين والمرأة الريفية، ‏ووضع آلية تسعير تحقق فائدة مباشرة للمنتجين وتساعدهم على تأمين دخل مستقر ‏واستمرار الإنتاج.‏

دعم فني ولوجستي

من جهته، أبدى ممثلو الصندوق السيادي عن قطاعي الصناعات الغذائية والأعلاف ‏استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي والمادي للمشاريع المطروحة، بالتنسيق مع ‏محافظة القنيطرة والجهات المعنية‏، بما يسهم في دعم تنفيذ المقترحات المتعلقة بدعم ‏الثروة الحيوانية كاملة.‏

ويعد قطاع الثروة الحيوانية مصدراً رئيساً للدخل لدى العديد من الأسر في القنيطرة، ‏حيث يواجه المربون تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة تسويق الحليب ‏الخام.‏