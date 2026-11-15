بحث آليات دعم مربي المواشي والأبقار وتعزيز الإنتاج الريفي في القنيطرة

القنيطرة-سانا
بحث وفد من الصندوق السيادي ومختصون في دعم الثروة الحيوانية والأعلاف في محافظة القنيطرة، اليوم الأحد، آليات النهوض بقطاع تربية المواشي والأبقار وتأمين مستلزماته، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وضم اللقاء مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد، ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء العجلوني، ورئيس جمعية مربي الأبقار في المحافظة ياسين علي.
وأوضح السعيد في تصريح لـ سانا، أن اللقاء تناول تأمين الأعلاف للمربين بأسعار مخفضة، واستجرار الحليب منهم بأسعار تشجيعية تسهم في تحسين دخل الأسر العاملة في القطاع.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على إعداد البيانات اللازمة، وتنفيذ جولات ميدانية لدراسة المواقع المقترحة لإقامة مراكز تجميع الحليب، تمهيداً لنقله إلى المعامل المختصة بتصنيعه.
توفير فرص عمل مستدامة
من جانبها، استعرضت العجلوني أبرز التحديات التي تواجه الأسر العاملة في تربية المواشي، مشيرة إلى أن المقترحات المطروحة من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الريفية وتوفير فرص عمل مستدامة.
بينما، دعا رئيس جمعية مربي الأبقار ياسين علي إلى دعم المربين والمرأة الريفية، ووضع آلية تسعير تحقق فائدة مباشرة للمنتجين وتساعدهم على تأمين دخل مستقر واستمرار الإنتاج.
دعم فني ولوجستي
من جهته، أبدى ممثلو الصندوق السيادي عن قطاعي الصناعات الغذائية والأعلاف استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي والمادي للمشاريع المطروحة، بالتنسيق مع محافظة القنيطرة والجهات المعنية، بما يسهم في دعم تنفيذ المقترحات المتعلقة بدعم الثروة الحيوانية كاملة.
ويعد قطاع الثروة الحيوانية مصدراً رئيساً للدخل لدى العديد من الأسر في القنيطرة، حيث يواجه المربون تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة تسويق الحليب الخام.