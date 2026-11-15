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السورية للمخابز تبدأ المرحلة الثانية من مشروعها التدريبي بالتعاون مع “كومسيك”

IMG 20261021 202436 515 السورية للمخابز تبدأ المرحلة الثانية من مشروعها التدريبي بالتعاون مع "كومسيك"

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز، اليوم الأحد، بدء المرحلة الثانية من مشروعها التدريبي المتخصص لتعزيز كفاءة كوادرها البشرية وتطوير مهاراتها المهنية والفنية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”.

IMG 20261021 202436 947 السورية للمخابز تبدأ المرحلة الثانية من مشروعها التدريبي بالتعاون مع "كومسيك"

وأوضح مدير مديرية الإحصاء والتعاون الدولي في المؤسسة، محمد عبد السميع الأعرج، في تصريح لـ سانا، أن هذه المرحلة تستهدف العاملين في مجالي التخطيط والإحصاء في الإدارة المركزية للمؤسسة وفروعها في المحافظات.

تطوير مهارات التخطيط والإحصاء

ولفت الأعرج إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من المحاور التخصصية والتطبيقات العملية التي تركز على تطوير مهارات إعداد الخطط، وجمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وإعداد التقارير ومؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وكانت السورية للمخابز أطلقت ‏في الـ 21 من تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع “كومسيك”، المرحلة الأولى من المشروع التدريبي الذي يهدف إلى تطوير ‏مهارات كوادر التخطيط والإحصاء ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، بما يتناسب مع متطلبات ‏العمل واحتياجات المرحلة الحالية. ‏

وتأسست “كومسيك” عام ‌‏1981، ودخلت حيز النفاذ عام 1984، وتضم في عضويتها 57 دولةً عضواً، إضافة إلى خمس دول ‏بصفة مراقب يمثلون أربع قارات، وتهدف إلى التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والإسهام في الجهود ‏التنموية، التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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