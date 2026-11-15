احتجاجات في براغ رفضاً لخفض تمويل وسائل الإعلام العامة

براغ- سانا

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة التشيكية براغ اليوم الأحد احتجاجاً على خطة الحكومة لخفض تمويل وسائل الإعلام العامة ونقل مسؤولية تمويلها إلى الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمين للمظاهرات قولهم: إن عدد المشاركين تجاوز بالفعل عدد المحتجين في تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص في آذار الماضي، متوقعين أن تصبح المظاهرة الأكبر في البلاد منذ “الثورة المخملية” عام 1989.

ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا في حديقة ليتنا وسط براغ لافتات تطالب بعدم التدخل السياسي في عمل وسائل الإعلام، فيما شارك طلاب وجنود ومعارضون سابقون في إلقاء كلمات دعماً لاستقلال المؤسسات الإعلامية العامة.

وتقضي الخطة المقترحة بخفض التمويل بنحو 15 بالمئة، ما سيعيد الميزانية الاسمية للتلفزيون التشيكي إلى مستويات عام 2008، وميزانية الإذاعة العامة إلى مستويات عام 2005.

وتُعد وسائل الإعلام العامة في التشيك من المؤسسات التي تعتمد على رسوم يدفعها الجمهور لتمويل خدماتها، ويثير مشروع نقل تمويلها إلى الموازنة العامة مخاوف بشأن استقلالها المالي والتحريري، ولا سيما أن تحديد مخصصاتها سيصبح مرتبطاً بقرارات الحكومة والبرلمان.