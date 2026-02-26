الهلال الأحمر يوزع مساعدات على الأسر الوافدة من السويداء والمقيمة في ريف درعا الشرقي

درعا-سانا

وزّع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا مساعدات شتوية على الأسر الوافدة من محافظة السويداء، والمقيمة في مراكز الإيواء والتجمعات المنتشرة في قرى الريف الشرقي لمحافظة درعا.

وأوضح رئيس الفرع الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الهلال الأحمر تواصل عملها لتلبية احتياجات الأسر الوافدة في مختلف أماكن وجودهم وعلى الصعد كافة، مؤكداً جاهزية الكوادر لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وبيّن أن عمليات التوزيع اليوم شملت تقديم خمس بطانيات لكل أسرة في تجمعات بصرى الشام وسمج وجمرين وصماد، مع مراعاة أوضاع الأسر ذات الأعداد الكبيرة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة بصرى الشام المهندس عبد الله المقداد أن الظروف التي يمر بها الوافدون تتطلب تكاتف الجهود والاستعداد الدائم لتأمين احتياجاتهم، مشيراً إلى استمرار التعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية لإيجاد آليات تضمن توفير الخدمات الصحية والنظافة والتغذية ومستلزمات الإيواء، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

بدوره، أوضح الوافد خالد قاسم المقيم حالياً في بلدة جمرين أن الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية، وحماية أطفالها من البرد والأمراض الموسمية، معتبراً توزيع البطانيات في هذه الأيام بادرة إيجابية تعكس الاهتمام المستمر بأوضاعهم.

كما أشار حسين خلف، القادم من بلدة المجيمر، إلى أن المساعدات تمثل دعماً أساسياً يعزز قدرة الأسر على الصمود إلى حين تهيئة الظروف المناسبة للعودة، في ظل عدم القدرة حالياً على العمل، وتأمين متطلبات المعيشة.

يُذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري وزّع آلاف السلل الإغاثية منذ أحداث تموز الماضي في السويداء، شملت مواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء وملابس، في إطار جهوده المتواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الأسر المتضررة.