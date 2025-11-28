إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

photo 2025 11 28 15 31 01 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

محافظات-سانا

شهدت المحافظات السورية اليوم فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق معركة التحرير “ردع العدوان”، وتأكيداً على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.

المشاركون في الفعاليات أكدوا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.

وبين المشاركون أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد السوريين إلا تمسكاً بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء التي انطلقت منذ التحرير من النظام المجرم.

وأوضح المشاركون أن الاحتفال بذكرى انطلاق معركة التحرير “ردع العدوان” هو تأكيد على تلاحم أبناء الشعب السوري في الدفاع عن سيادة البلاد واستقرارها وعلى الوفاء لدماء الشهداء، وتجديدٌ للعهد بأن وحدة الأرض والشعب ستبقى عصية على دعاة الفتنة والتفرقة مهما بلغت الصعوبات والتحديات.

يُذكر أن معركة التحرير “ردع العدوان” انطلقت في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وانتهت في الثامن من شهر كانون الأول الماضي بتحرير سوريا من نظام الأسد المجرم، لتشهد البلاد ولادة جديدة حلم بها الشعب السوري منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورته العظيمة في آذار 2011، وقدّم من أجلها نحو مليون شهيد، ارتقوا نتيجة القصف وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.

وكان الرئيس أحمد الشرع توجه يوم أمس برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعياً إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.

– فعالية دمشق.

447A2101 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
447A2133 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
447A2150 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
447A2200 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
447A2205 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية إدلب.

IMG 5266 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5267 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5269 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5271 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5272 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5273 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5274 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5275 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 5276 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية مدينة أريحا في ريف إدلب.

photo 2025 11 28 14 09 15 2 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 09 15 3 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 09 15 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية أهالي بلدة قبتان الجبل والقرى المجاورة لها في ريف حلب في الساحة الرئيسية للبلدة التي تعد نقطة البداية لمعركة ردع العدوان لإحياء ذكرى تحريرها.

IMG 4071 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 4084 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
default
IMG 4086 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
default

– فعالية مدينة طفس غرب درعا.

MG 1052 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
MG 1650 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
MG 1663 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

– فعالية مدينة الصنمين بريف درعا.

photo 2025 11 28 14 25 04 2 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 25 05 2 2 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 25 05 6 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

– فعالية مدينة دوما بريف دمشق.

2A5A0913 1 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
2A5A0918 1 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
2A5A0945 1 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية مدينة حمص.

photo 2025 11 28 14 37 28 2 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 37 28 3 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 37 28 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية دير الزور.

photo 2025 11 28 14 55 58 2 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 55 58 3 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
photo 2025 11 28 14 55 58 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل

-فعالية مدينة جبلة جنوب اللاذقية.

IMG 1449 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 1450 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
IMG 1451 إحياء ذكرى ردع العدوان بفعاليات شعبية بالمحافظات.. تمسك بالوحدة ورفض للتقسيم واعتداءات إسرائيل
تركيب منظومتي طاقة شمسية في مركز الموارد المائية في السلمية بحماة
مديرية المخابر بدمشق تحلل 3715 عينة من الأسواق السورية خلال خمسة أشهر
الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية- فيديو
محافظا إدلب واللاذقية يبحثان مع والي أكسراي التركية تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك