القوى الجوية تنفّذ طلعات لدعم نقل الحالات الإنسانية الطارئة في دير الزور

دير الزور-سانا

نفذت القوى الجوية في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، ضمن جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات في المحافظة.‏

وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الإجراءات تهدف لضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة، وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية المختصة.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت الجمعة استنفار ‏عدد من تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في ‏منسوب مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية، واتخاذ تدابير وقائية بهدف حماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏