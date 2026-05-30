القوى الجوية تنفّذ طلعات لدعم نقل الحالات الإنسانية الطارئة في دير الزور

دير الزور-سانا
نفذت القوى الجوية في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور، ضمن جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في المحافظة.
وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الإجراءات تهدف لضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة، وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية المختصة.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية، واتخاذ تدابير وقائية بهدف حماية السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر المحتملة.