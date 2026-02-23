صندوق التنمية السوري يبحث مع وفد أممي ملفات الإسكان وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) برئاسة رئيس البرنامج في سوريا هيروشي تاكاباياشي، ملفات الإسكان وإعادة الإعمار والتخطيط الحضري، إضافة إلى التحديات المرتبطة بواقع السكن في المناطق المتضررة.

وركزت المناقشات خلال اللقاء على حجم الدمار الكبير في قطاع الإسكان، والحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الحكومة لضمان العدالة والشفافية في برامج الدعم، مع توحيد معايير تقييم الأضرار وتحديد أولويات التدخل.

كما استعرض الجانبان تصوراً أولياً لمشروع إسكان ميسّر يمكن تطويره بالشراكة مع الوزارات المعنية، إلى جانب بحث نماذج تمويل مستدامة تدعم التعافي وتتيح خيارات أوسع للأسر المتضررة.

ضمّ الوفد المخططة الحضرية في البرنامج الدكتورة ناتاليا عطّاف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توسيع الصندوق لشراكاته مع الجهات الأممية، وتعزيز الجهود لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تدعم الاستقرار المجتمعي وإعادة تأهيل البيئة العمرانية في سوريا.

ويُعدّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) أحد برامج الأمم المتحدة المعنية بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ودعم الحكومات في إعداد السياسات والخطط الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير المأوى المناسب للجميع.