افتتاح مركز للدفاع المدني في جيرود بريف دمشق لتعزيز الاستجابة للطوارئ

IMG 20251229 190959 802 افتتاح مركز للدفاع المدني في جيرود بريف دمشق لتعزيز الاستجابة للطوارئ

ريف دمشق-سانا

افتتحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم، مركزاً جديداً للدفاع المدني في مدينة جيرود بريف دمشق، بحضور عدد من الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة.

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بين في كلمة خلال الافتتاح، أن إحداث مركز للدفاع المدني في مدينة جيرود، يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة، لمواجهة الطوارئ والكوارث، وتقديم الخدمات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات.

IMG 20251229 190959 504 افتتاح مركز للدفاع المدني في جيرود بريف دمشق لتعزيز الاستجابة للطوارئ

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لتوزيع المراكز على كامل الجغرافيا السورية، بما يساعد في تقديم الخدمة لكل المواطنين، ويعكس التزامها في بناء منظومة دفاع مدني متكاملة قادرة على مواجهة التحديات.

IMG 20251229 191000 125 افتتاح مركز للدفاع المدني في جيرود بريف دمشق لتعزيز الاستجابة للطوارئ

وفي كلمة مماثلة، بين مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق شادي الحسن، أن افتتاح مركز الدفاع المدني في جيرود، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز منظومة الطوارئ، على مستوى محافظة ريف دمشق، ويسهم في رفع جاهزية فرق الاستجابة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الوزارة افتتحت في وقت سابق عدداً من مراكز الدفاع المدني في عدد من المحافظات، وتواصل العمل على افتتاح مراكز جديدة خلال الفترة القادمة، بما يعزز بناء منظومة متكاملة قادرة على خدمة جميع المواطنين على امتداد الوطن.

شارك في افتتاح المركز مدير منظمة الدفاع المدني منير مصطفى ومعاون محافظ ريف دمشق عبدالله الخطيب.

IMG 20251229 190959 250 افتتاح مركز للدفاع المدني في جيرود بريف دمشق لتعزيز الاستجابة للطوارئ
ريف حلب الشمالي يحتفي بالذكرى الأولى للتحرير والنصر
مؤسسة “كنف” في معرض دمشق الدولي.. رعاية تنسج الأمل في حياة الأيتام
إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في ‏البلاد ‏
“الثورة الزراعية الذكية” ضمن محاضرة لمديرية زراعة حمص
وزير الطاقة يبحث مع “أكوا باور” السعودية التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك