القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية

photo 3 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية

ريف دمشق-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق القبض على عصابة متورطة في تنفيذ جريمة سلب مسلّح، استهدفت أحد محال الصرافة في مدينة دير عطية، وأسفرت عن وفاة أربعة مواطنين، وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي كبير.

photo 7 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن القبض على أفراد العصابة الأربعة: «ق. ش»، «ع. ش»، «ع. ت»، و«ي. ش»، جاء بعد ورود بلاغ حول الحادثة، حيث باشرت فرق المباحث الجنائية إجراءات ميدانية مكثفة لتتبع أفراد العصابة.

وبيّنت الوزارة أنه بعد متابعةٍ دقيقة، أُلقي القبض على جميع أفراد العصابة في مدينة حمص، وأُحيلوا للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

photo 6 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
photo 8 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
photo 1 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
photo 2 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
photo 4 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
photo 5 2026 02 18 12 01 50 القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية
مركز خدمة المواطن في مؤسسة الإسكان بدمشق.. نحو 20 ألف خدمة منذ أيار
هيئة الطيران المدني تبحث مع“لوفتهانزا” الألمانية إعادة تفعيل الرحلات بين سوريا وأوروبا
درجات الحرارة لارتفاع والجو بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
هيئة العمليات تحذر قسد وميليشيات PKK من استمرار انتهاكاتهما وتعلن فتح ممرات إنسانية في الحسكة
جلسة نقاش في عربين بريف دمشق حول ملف الكيماوي وإنصاف ضحاياه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك