القبض على عصابة نفّذت جريمة سلب مسلّح في دير عطية

ريف دمشق-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق القبض على عصابة متورطة في تنفيذ جريمة سلب مسلّح، استهدفت أحد محال الصرافة في مدينة دير عطية، وأسفرت عن وفاة أربعة مواطنين، وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي كبير.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن القبض على أفراد العصابة الأربعة: «ق. ش»، «ع. ش»، «ع. ت»، و«ي. ش»، جاء بعد ورود بلاغ حول الحادثة، حيث باشرت فرق المباحث الجنائية إجراءات ميدانية مكثفة لتتبع أفراد العصابة.

وبيّنت الوزارة أنه بعد متابعةٍ دقيقة، أُلقي القبض على جميع أفراد العصابة في مدينة حمص، وأُحيلوا للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.