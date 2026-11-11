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فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله

SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٣٧ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله
اجتماع فرع مكافحة الاتجار بالبشر مع ممثلين عن قيادة الأمن الداخلي-دير الزور-11-11-2026-سانا

دير الزور- سانا

قدّم فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة دير الزور خلال اجتماع مع ممثلين عن قيادة الأمن الداخلي ومديرية التعاون الدولي في المحافظة وعدد من المنظمات الدولية من بينها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة أوكسفام الدولية اليوم الأربعاء، نبذة عن مهامه واختصاصاته وآلية عمله، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين فرع مكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني.

SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٢٤ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله

وتناول الاجتماع إجراءات استقبال الحالات والتعامل معها، وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون الممكنة وتحديد قنوات التواصل المشتركة، بما يسهم في تعزيز جهود الحماية والاستجابة للحالات التي تقع ضمن اختصاص فرع مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند حنيدي في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع يهدف إلى التعريف بمهام واختصاصات فرع مكافحة الاتجار بالبشر وآلية عمله، وإجراءات استقبال الحالات والتعامل معها، وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز جهود الحماية والاستجابة للحالات.

SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٤٣ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله

وأشار حنيدي إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشترك وتحديد قنوات التواصل بين فرع مكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني والحماية، بما يسهم في بناء علاقات تنسيق فعالة وتعزيز التكامل في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وأكد حنيدي حرص مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على استمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية، لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.

ويهدف فرع مكافحه الاتجار بالبشر إلى الحماية وتوفير بيئة آمنة لاستقبال الحالات والتقييم والتنسيق وتعزيز الثقة بالمجتمع المحلي حماية للإنسان وإنفاذ القانون عبر تلقي الشكاوي وجمع المعلومات والتحري والتحقق وضبط الشبكات المنظمة وسوق المجرمين إلى القضاء حماية للضحايا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥٠٠٩ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله
SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٠٢ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله
SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٤٩ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله
SAVE ٢٠٢٦١١١١ ٢١٥١٥٦ فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله
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