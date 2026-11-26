لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، مدعومة بانتعاش أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا، وسط تحسن ثقة المستثمرين وتراجع المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ووفق رويترز صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 634.94 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، فيما سجلت معظم المؤشرات الرئيسة في القارة ارتفاعاً.
وقادت أسهم البنوك المكاسب القطاعية، مع ارتفاع سهم دويتشه بنك ثلاثة بالمئة وستاندرد تشارترد 2.5 بالمئة، بينما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا نحو اثنين بالمئة، وتقدم سهما سويتيك وإنفينيون تكنولوجيز بنحو أربعة بالمئة لكل منهما.
وجاء هذا الانتعاش بعد تراجع مؤشر «ستوكس 600» بأكثر من واحد بالمئة في جلسة الأربعاء، تحت ضغط مخاوف التضخم الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة والغموض بشأن التجارة العالمية وآفاق النمو المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وبحسب رويترز، تحسنت معنويات المستثمرين مع مؤشرات إلى احتمال تحديد الرسوم الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي عند سقف 15 بالمئة المتفق عليه بين الجانبين، رغم اقتراح واشنطن فرض رسوم إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً.
وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بابكوك» البريطانية للصناعات الدفاعية بنسبة 5.8 بالمئة، عقب توقيع الحكومة البريطانية عقداً معها بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني لتطوير منشآتها الخاصة بالغواصات النووية.
وتعكس تحركات الأسهم الأوروبية تأثر الأسواق بتطورات السياسة التجارية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب أداء القطاعات الرئيسة، ولا سيما التكنولوجيا والخدمات المالية، ويأتي ارتفاع اليوم بعد خسائر سجلتها البورصات الأوروبية في الجلسة السابقة.