لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، مدعومة بانتعاش أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا، وسط ‏تحسن ثقة المستثمرين وتراجع المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.‏

ووفق رويترز صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 634.94 نقطة بحلول الساعة 08:15 ‏بتوقيت غرينتش، فيما سجلت معظم المؤشرات الرئيسة في القارة ارتفاعاً.‏

وقادت أسهم البنوك المكاسب القطاعية، مع ارتفاع سهم دويتشه بنك ثلاثة بالمئة وستاندرد تشارترد 2.5 بالمئة، بينما ‏صعدت أسهم شركات التكنولوجيا نحو اثنين بالمئة، وتقدم سهما سويتيك وإنفينيون تكنولوجيز بنحو أربعة بالمئة لكل منهما.‏

وجاء هذا الانتعاش بعد تراجع مؤشر «ستوكس 600» بأكثر من واحد بالمئة في جلسة الأربعاء، تحت ضغط مخاوف ‏التضخم الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة والغموض بشأن التجارة العالمية وآفاق النمو المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.‏

وبحسب رويترز، تحسنت معنويات المستثمرين مع مؤشرات إلى احتمال تحديد الرسوم الأمريكية على واردات الاتحاد ‏الأوروبي عند سقف 15 بالمئة المتفق عليه بين الجانبين، رغم اقتراح واشنطن فرض رسوم إضافية تصل إلى 35 بالمئة ‏على واردات من 14 اقتصاداً.‏

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بابكوك» البريطانية للصناعات الدفاعية بنسبة 5.8 بالمئة، عقب توقيع ‏الحكومة البريطانية عقداً معها بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني لتطوير منشآتها الخاصة بالغواصات النووية.‏

وتعكس تحركات الأسهم الأوروبية تأثر الأسواق بتطورات السياسة التجارية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم، إلى ‏جانب أداء القطاعات الرئيسة، ولا سيما التكنولوجيا والخدمات المالية، ويأتي ارتفاع اليوم بعد خسائر سجلتها البورصات ‏الأوروبية في الجلسة السابقة.‏