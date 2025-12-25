الخارجية السورية تطلق منظومة إلكترونية موحدة لتسريع المعاملات القنصلية في بعثاتها الخارجية

دمشق-سانا

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر، بدء تطبيق نظام إلكتروني جديد في بعثات بيروت، الدوحة، برلين، بروكسل، وأثينا، ضمن خطة شاملة لرقمنة الخدمات وتعميمها على جميع البعثات السورية حول العالم.

وأوضح العمر في تصريح لـ سانا، أن النظام الجديد يُستخدم من قبل البعثات الدبلوماسية السورية لإدخال البيانات المتعلقة بكل المعاملات القنصلية الواردة إليها، كما يسمح النظام بمتابعة سير العمل لحظة بلحظة من قبل الإدارة المركزية في دمشق.

وأشار مدير الإدارة القنصلية إلى أن هذا النظام يوفر قفزة نوعية في سرعة الأداء، حيث اختصر زمن إدخال بيانات المعاملة الواحدة من ربع ساعة إلى أقل من دقيقتين فقط، ولا سيما بعد ربطه بشكل تقني مباشر مع نظام تطبيق “MOFA SY”، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطن والموظف في آن واحد، ويحقق انسيابية عالية في معالجة الطلبات المقدمة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أطلقت الشهر الماضي تطبيق “MOFA SY” رسمياً على” App Store”، و”Google Play”، ليصبح متاحاً لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك في إطار مساعيها نحو التحول الرقمي الشامل، وتقديم الخدمات بشفافية وعدالة.