دمشق-سانا

خلّفت المهن والحرف التي عرفتها حارات دمشق وأسواقها القديمة أثراً تجاوز زمن ممارستها، فلم تكن مجرد وسائل لكسب الرزق، بل شكلت جزءاً من نسيج الحياة الاجتماعية والثقافية، وارتبطت بأسماء أصحابها وأدواتهم ومهاراتهم، حتى تحولت بعض تسمياتها إلى ألقاب عائلية توارثتها الأجيال، وبقيت شاهدة على مهن غابت عن الحياة اليومية ولم تغب حكاياتها عن الذاكرة الشعبية.

وتناولت مجلة التراث الشعبي الصادرة عن وزارة الثقافة هذه المهن في دراسة بعنوان «مهن يدوية منقرضة» للباحث أحمد بوبس، نشرت في عدد كانون الثاني عام 2021، مستعرضة نماذج من الحرف التي عرفتها دمشق قديماً، وطبيعة الأعمال التي كان يؤديها أصحابها، وعلاقتها باحتياجات السكان اليومية.

وكانت هذه المهن حاضرة في تفاصيل الحياة الدمشقية، إذ ارتبطت كل واحدة منها بحاجة أساسية لدى السكان، وتركت بصمتها في الأسواق والحارات من خلال أدواتها وأساليب عملها والنداءات التي اشتهر بها أصحابها.

ومع مرور الزمن وتبدل أنماط المعيشة ودخول وسائل حديثة في الإنتاج والخدمات، تراجعت أعمال كثيرة أو اختفت، لكن أسماء عدد من أصحابها بقيت متداولة، وانتقلت من وصف للمهنة إلى ألقاب عائلية تحمل جانباً من ذاكرة المدينة وتاريخها.

حرف ومهن رسمت ملامح الحياة القديمة

تشير دراسة بوبس إلى عدد من المهن التي كانت منتشرة في دمشق، ومنها «السقّاء» الذي كان يتولى نقل المياه إلى البيوت، و«المكاري» الذي اعتمد على الدواب في نقل الأشخاص والبضائع، و«المبيّض» الذي عمل على تنظيف الأواني النحاسية وإعادة بريقها، و«السروجي» الذي صنع سروج الخيل ولوازمها، فيما تخصص «القباقيبي» في صناعة القباقيب الخشبية.

وامتدت هذه الحرف إلى مجالات أخرى من الحياة اليومية في المدينة، إذ كان «المجلّخ» يجوب الحارات لشحذ السكاكين والمقصات والمناجل، و«الندّاف» ينفش القطن ويهيئه لصناعة اللحف والفرش، فيما عمل «المقشّاتي» في صناعة المكانس من القش، وتولى «الشعّال» العناية بالفوانيس وتنظيفها وتزييتها وإشعالها، في مهن ارتبطت بتفاصيل المعيشة قبل انتشار الأدوات والوسائل الحديثة.

وللطعام والشراب نصيب من تلك الحرف، فكان «الحمصاني» يحضّر الحمص ويبيعه، و«الفوال» يقدم أطباق الفول في الأسواق والأحياء الدمشقية، فيما جاب «العرقسوسي» الحارات حاملاً وعاء شرابه الشعبي، مردداً نداءه لجذب الزبائن، في مشاهد شكلت ملامح الحياة اليومية في دمشق قديماً.

المهن القديمة.. مرآة للحياة الاجتماعية

تعكس هذه المهن، بتنوعها واختلاف وظائفها، طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها الدمشقيون، ومدى ارتباط الأعمال الحرفية باحتياجات السكان وأنماط معيشتهم.

ويبين الباحث في التاريخ محمود دبور في تصريح لـ سانا، أن المهن التقليدية ارتبطت باحتياجات المجتمع اليومية، من تأمين الغذاء والملبس إلى صناعة الأدوات ونقل البضائع، وكانت الأسواق والورشات الحرفية مراكز للحركة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها فضاءات لانتقال الخبرات والمهارات من الآباء إلى الأبناء.

ومع تطور وسائل الإنتاج والخدمات وتغير أنماط المعيشة، تراجعت مهن عديدة في دمشق واختفى بعضها، بعد أن انتفت الحاجة إلى كثير من الأعمال التي كانت تؤدى يدوياً أو بوسائل تقليدية، فيما استطاعت حرف أخرى الاستمرار بعد أن تكيفت مع متطلبات العصر.

ألقاب عائلية تحفظ حكايات الأجداد

لم يقتصر أثر هذه المهن على زمن ممارستها، بل تجاوز ذلك إلى الأسماء التي حملتها العائلات عبر الأجيال، إذ انتقلت تسميات أصحاب بعض الحرف إلى الأبناء والأحفاد وتحولت إلى ألقاب عائلية، مثل الحداد والنجار والعطار والقصاب والسقا، وغيرها من الأسماء المرتبطة بمهن مارسها الأجداد واشتهروا بها.

ويوضح دبور أن معرفة الأشخاص قديماً ارتبطت أحياناً بالمهنة التي يمارسونها، فتحولت بعض هذه التسميات مع الزمن إلى أسماء عائلية متوارثة، حتى بعد ابتعاد الأبناء والأحفاد عن حرفة أجدادهم، مشيراً إلى أهمية الرجوع إلى الروايات العائلية والوثائق التاريخية للتحقق من أصول هذه الألقاب، إذ لا يعني تشابه الأسماء بالضرورة وحدة الأصل أو المهنة.

وتعكس هذه التسميات جانباً من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لدمشق، كما تكشف عن طبيعة الأعمال التي اشتهرت بها المدينة، وتمنح الباحثين مدخلاً للتعرف إلى أنماط العيش والعلاقات المهنية والاجتماعية التي سادت فيها خلال مراحل مختلفة، وفق دبور.

توثيق المهن.. صون للذاكرة والتراث

لا تنحصر قيمة هذه الحرف في تاريخها المهني، بل تمتد إلى ما تحمله من إرث ثقافي، فأدواتها وأساليب العمل فيها تمثل جانباً من التراث المادي، فيما تشكل أسماؤها ومصطلحاتها والحكايات المرتبطة بأصحابها جزءاً من التراث اللامادي والذاكرة الشعبية.

ويؤكد دبور أهمية توثيق هذا الإرث من خلال جمع أسماء المهن ومعانيها وأدواتها، وتسجيل شهادات كبار السن والحرفيين، والاستفادة من الصور والوثائق القديمة والروايات العائلية، بما يحفظ تفاصيل قد تختفي مع رحيل من عاصروا تلك المهن.

وبين حرفة غابت عن أسواق دمشق واسم بقي متداولاً في العائلات، تظل المهن القديمة صفحات من تاريخ المدينة، تختزن مهارات الأجداد وطرائق عيشهم وعلاقاتهم، وتحفظ عبر الألقاب والحكايات صلة الأجيال بماضٍ أسهم في تشكيل ملامح هويتها الثقافية والاجتماعية.