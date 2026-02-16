الأمن الداخلي في حلب يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير البطاقات الأمنية والعسكرية

حلب-سانا

تمكّنت وحدات الأمن الداخلي في حلب، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير البطاقات الأمنية والعسكرية، وترويجها بين المدنيين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين: تمكّنت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب، عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد منهجيّ مستمر، من تفكيك شبكة إجرامية منظّمة تخصّصت في تزوير البطاقات الأمنية والعسكرية وترويجها بين المدنيين داخل مدينة حلب.

وأضافت الوزارة: إن العملية أسفرت عن مداهمة الموقع الذي اتخذته الشبكة مقرّاً لنشاطها غير المشروع، وإلقاء القبض على جميع أفرادها الخمسة، كما جرى ضبط تجهيزات تقنية وأدوات متكاملة تُستخدم في تنفيذ عمليات التزوير، إضافة إلى أختام مُزيَّفة، وعدد من البطاقات المزوّرة الجاهزة للتداول.

وبينت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين، بهدف استكمال كشف جميع ملابسات القضية، وتحديد هوية المتورطين والمتعاملين والمستفيدين من الوثائق المزوّرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختصّ لينالوا جزاءهم العادل، وفقاً لأحكام القانون.