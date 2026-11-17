طرطوس-سانا

يكثّف مجلس مدينة طرطوس بالتعاون مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، استعداده لموسم الأمطار من خلال تنفيذ خطة عمل استباقية تهدف إلى تحسين واقع تصريف المياه والحد من الاختناقات والتجمعات المائية في الشوارع والأحياء السكنية خلال فصل الشتاء.

وأوضح رئيس المجلس شادي حليمة في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية أنجزت حتى الآن تعزيل أكثر من 700 مصفاة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تعزيل نحو 500 مصفاة متبقية وفق برنامج زمني محدد.

ولفت حليمة إلى أن الأعمال شملت أيضاً معظم أحياء المدينة وشوارعها، مع التركيز على استحداث مصافٍ مطرية جديدة في حيّي التموين والطليعة، وتسليك المصافي في شارع الثورة والسوق التجاري باستخدام آلة الكسح، إلى جانب تعزيل قناة السيول وفتح معظم المصافي في المنطقة الصناعية، بما يعزز القدرة الاستيعابية لشبكات التصريف، ويسهم في الحد من الاختناقات المائية.

وحول الجاهزية للتعامل مع الهطولات الغزيرة، بيّن حليمة أن الكوادر الفنية والورشات والآليات التخصصية، وفي مقدمتها آلات الكسح وفرق التدخل اليدوي، وُضعت في حالة جاهزية للتدخل السريع، بالتنسيق مع ورشات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرار مراقبة النقاط الحرجة والاستجابة لبلاغات المواطنين وشكاواهم لمعالجة أي انسداد طارئ.

ودعا حليمة المواطنين إلى التعاون مع مجلس المدينة للحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي النفايات في الشوارع أو بالقرب من المصارف المطرية، لما لذلك من دور أساسي في منع انسدادها وضمان انسيابية تصريف المياه خلال فصل الشتاء.