فرق وزارة الطوارئ تواصل الاستجابة الإنسانية للسوريين العائدين من لبنان

دمشق-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ عمليات الاستجابة الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة السوريين العائدين من لبنان، عبر معابر جديدة يابوس في ريف دمشق، وجوسية في محافظة حمص، والعريضة في محافظة طرطوس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن فرق الوزارة تستمر بتقديم خدمات الطوارئ والإسعاف في مواقع المعابر، ونقل الحالات التي تتطلب رعاية طبية إلى المستشفيات، إضافة إلى تقديم دعم إنساني طارئ، عبر توزيع مواد غذائية أساسية عالية الطاقة، تشمل المياه والبسكويت والعصائر.

وتأتي عودة السوريين المقيمين في لبنان في ظل التطورات الأمنية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت منذ 28 شباط الماضي والقصف الإسرائيلي المتواصل، على عدة مواقع في لبنان، وقد كثّفت فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة جهودها في المعابر لتنظيم حركة الدخول وضمان سلامة العائدين.

