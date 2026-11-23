بروكسل-سانا



قدَّم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً رسمياً إلى روسيا على خلفية الأضرار التي لحقت بالسفارتين الهولندية والنمساوية في العاصمة الأوكرانية كييف، إثر الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة أكي الإيطالية، عن المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية، كريستيان ويغاند، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: إنه “تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي إلى اجتماع يوم الجمعة”، مشددا على أن أي هجوم على المنشآت الدبلوماسية يعد أمراً غير مقبول، نظراً لأن هذه المنشآت محمية بموجب القانون الدولي، وقال: “سنكثِّف دعمنا لأوكرانيا ونواصل الضغط على روسيا”.



من جانبها، قالت المتحدثة الرئيسية باسم الاتحاد الأوروبي، باولا بينهو: إن “موقف الاتحاد لم يتغير منذ الأسبوع الماضي، فبمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، يُمكننا مناقشة بنية الأمن الأوروبي، ويجب أن تُجرى هذه المناقشات في المكان المناسب، أي بمشاركة كاملة من حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد ”.



وأكدت بينهو أن الاتحاد على اتصال دائم مع المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للتنسيق قبل المناقشات المحتملة، ولاسيما ما يتعلق بتلك المتعددة الأطراف، الخاصة بالسلام بين كييف وموسكو.



وكانت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، استدعت الجمعة الماضية، السفير ‏الروسي لدى فيينا أندريه غروزوف، احتجاجاً على الأضرار التي لحقت بسفارة بلادها في كييف، إثر هجوم بطائرة مسيّرة في 19 الشهر الجاري.‏