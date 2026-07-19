‏احتفالية عيد مار الياس في جوسية بريف القصير تؤكد قيم المحبة والسلام بحضور السفير البابوي

حمص-سانا

احتفل مساء اليوم السبت بعيد مار الياس الحي في دير مار الياس بقرية جوسية في منطقة القصير بريف حمص، بمشاركة سفير دولة الفاتيكان لدى سوريا المطران لويجي روبرتو كونا، وجوزيف عبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، إلى جانب حشد من رجال الدين والفعاليات الرسمية والأهلية.

وتضمّن الاحتفال صلوات وتراتيل دينية أكدت أهمية المناسبة في تعزيز القيم الروحية وترسيخ معاني المحبة والسلام والتآخي، كما عكست عودة النشاط الديني والاجتماعي إلى المنطقة في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار.

وأكد جابر ليوس نائب أسقفي عام لأبرشية حمص وحماة ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك في تصريح لمراسل سانا أن حضور السفير البابوي إلى جانب البطريرك جوزيف عبسي أضفى بعداً روحياً على احتفالية عيد مار الياس، مؤكداً أن المناسبة تعكس عودة الحياة إلى المنطقة وتعزز قيم المحبة والتلاقي بين أبناء المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير منطقة القصير حسن محب الدين أن الاحتفال هذا العام اكتسب أهمية إضافية باستقبال السفير البابوي في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تسلمه مهامه في سوريا، مشيراً إلى أن الزيارة حملت رسالة سلام، فيما نقلت المنطقة بدورها صورة حقيقية عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها.

وأكد فادي إلياس نخلة مشارك بالاحتفال أن المشاركة في احتفال عيد مار الياس تأتي للعيش في أجواء الفرح والروحانية، مبيناً أن زيارة السفير البابوي تحمل رسالة محبة وإخلاص، وتستلهم سيرة القديس مار الياس بما تمثله من تفاؤل وأمل وإصرار.

وتأتي احتفالية عيد مار الياس هذا العام تأكيداً على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك التي تحملها المناسبة، وترسيخاً لمعاني التآخي بين أبناء المنطقة.