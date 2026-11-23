بيروت-سانا

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للبنان، وحرصها على أمنه وسيادته ووحدته واستقراره.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقّى رسالة من ماكرون بمناسبة الذكرى الـ 83 لاستقلال لبنان، شدد فيها على أهمية الروابط الأخوية بين البلدين، مؤكداً مواصلة فرنسا الوقوف إلى جانب لبنان في ظل استمرار الأعمال العدائية وتداعياتها الإنسانية والعمرانية.

ورحب الرئيس الفرنسي بقرار نظيره اللبناني الدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل بهدف التوصل إلى سلام دائم، معتبراً أن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.