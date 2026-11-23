‏ ‏نيويورك-سانا

‏ ‏أكدت مصادر في قطاعي البنوك والذكاء الاصطناعي أن بنوكاً أمريكية كبرى ومتوسطة ‏شددت الضوابط المفروضة على وكلائها للذكاء الاصطناعي لمنع خروجهم عن ‏السيطرة، وذلك عقب وقائع بارزة في شركات تكنولوجيا كشفت عن نقاط ضعف ‏محتملة.‏

‏وذكرت وكالة رويترز أن البنوك الأمريكية منعت بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي ‏التابعين لجهات خارجية من العمل داخل حسابات العملاء أو تنفيذ معاملات مالية، كما ‏عززت القيود على كيفية ‌عمل الوكلاء المطورين داخلياً.‏

وبحسب الوكالة فإن التدقيق المتزايد في الوكلاء الداخليين جاء بعد تمكن نماذج تجريبية ‏تابعة لشركة “أوبن إيه آي” من التحايل على ضوابط الاختبار والوصول إلى أنظمة لدى ‏الشركة المطورة لـ “شات جي ب تي” وشركة “هاجينج فيس” ومؤسسات أخرى، مما دفع ‏عدداً من البنوك إلى تشكيل فرق داخلية لمراجعة أنظمتها.‏

وبدورها، بينت أربعة مصادر مطلعة لرويترز “إنه لتجنب وقائع مماثلة لتلك التي شهدتها ‏هاجينج فيس، بدأت عدة بنوك أمريكية تقييد نطاق وصول الوكلاء الداخليين إلى الأنظمة ‏بوسائل منها فصلهم عن الأنظمة الحساسة وتحسين قدراتها على اكتشاف الأنشطة ‏الضارة ووقفها”.‏

‏وأضاف أحد المصادر أن “البنوك تحد من المدة التي يمكن للوكلاء ⁠العمل خلالها بشكل ‏متواصل، وتحجب عنهم كلمات المرور والسجلات، كما تضع خططاً احتياطية لضمان ‏استمرار العمليات إذا لزم إيقاف تشغيل أحد الوكلاء”.‏

وفي هذا السياق، نوه مصدران لوجود بنوك تعمل على تعزيز الفصل بين وكلاء الذكاء ‏الاصطناعي وبقية الأنظمة التقنية، وتشديد القيود على البيانات والأنظمة التي يمكنهم ‏الوصول إليها، وإخضاعهم لبرامج إدارة الهوية والصلاحيات المعمول بها، كما تحد من ‏بيانات الاعتماد الممنوحة لهم والأنشطة والأنظمة المصرح لهم بالدخول إليها، مع إبقاء ‏بيئات الاختبار معزولة عن الأنظمة المستخدمة في العمليات المصرفية اليومية.‏

من جانبه، بين الخبير المستقل في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والمسؤول السابق في ‏مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، ناريش راهيجا، إن: “البنوك تركز ‏بدرجة أكبر بكثير على مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تشغيلهم وإدارة المخاطر ‏المرتبطة بهم”، مضيفاً أنه “على عكس النماذج التقليدية، قد يظهر الوكلاء بعد تشغيلهم ‏سلوكيات لم تُرصد خلال مراحل الاختبار والتحقق”.‏

وتستخدم جميع البنوك الأمريكية الكبرى تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل في أنشطة ‏تشمل إدارة الثروات والمدفوعات والمعاملات ووظائف مؤسسية أخرى، وعلى عكس ‏البرمجيات التقليدية، يمكن للوكلاء اتخاذ قرارات بشكل مستقل واستخدام أدوات مختلفة ‏والتفاعل مع عدة أنظمة في آن واحد لإنجاز المهام.‏