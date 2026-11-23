نيويورك-سانا
أكدت مصادر في قطاعي البنوك والذكاء الاصطناعي أن بنوكاً أمريكية كبرى ومتوسطة شددت الضوابط المفروضة على وكلائها للذكاء الاصطناعي لمنع خروجهم عن السيطرة، وذلك عقب وقائع بارزة في شركات تكنولوجيا كشفت عن نقاط ضعف محتملة.
وذكرت وكالة رويترز أن البنوك الأمريكية منعت بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية من العمل داخل حسابات العملاء أو تنفيذ معاملات مالية، كما عززت القيود على كيفية عمل الوكلاء المطورين داخلياً.
وبحسب الوكالة فإن التدقيق المتزايد في الوكلاء الداخليين جاء بعد تمكن نماذج تجريبية تابعة لشركة “أوبن إيه آي” من التحايل على ضوابط الاختبار والوصول إلى أنظمة لدى الشركة المطورة لـ “شات جي ب تي” وشركة “هاجينج فيس” ومؤسسات أخرى، مما دفع عدداً من البنوك إلى تشكيل فرق داخلية لمراجعة أنظمتها.
وبدورها، بينت أربعة مصادر مطلعة لرويترز “إنه لتجنب وقائع مماثلة لتلك التي شهدتها هاجينج فيس، بدأت عدة بنوك أمريكية تقييد نطاق وصول الوكلاء الداخليين إلى الأنظمة بوسائل منها فصلهم عن الأنظمة الحساسة وتحسين قدراتها على اكتشاف الأنشطة الضارة ووقفها”.
وأضاف أحد المصادر أن “البنوك تحد من المدة التي يمكن للوكلاء العمل خلالها بشكل متواصل، وتحجب عنهم كلمات المرور والسجلات، كما تضع خططاً احتياطية لضمان استمرار العمليات إذا لزم إيقاف تشغيل أحد الوكلاء”.
وفي هذا السياق، نوه مصدران لوجود بنوك تعمل على تعزيز الفصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وبقية الأنظمة التقنية، وتشديد القيود على البيانات والأنظمة التي يمكنهم الوصول إليها، وإخضاعهم لبرامج إدارة الهوية والصلاحيات المعمول بها، كما تحد من بيانات الاعتماد الممنوحة لهم والأنشطة والأنظمة المصرح لهم بالدخول إليها، مع إبقاء بيئات الاختبار معزولة عن الأنظمة المستخدمة في العمليات المصرفية اليومية.
من جانبه، بين الخبير المستقل في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والمسؤول السابق في مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، ناريش راهيجا، إن: “البنوك تركز بدرجة أكبر بكثير على مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تشغيلهم وإدارة المخاطر المرتبطة بهم”، مضيفاً أنه “على عكس النماذج التقليدية، قد يظهر الوكلاء بعد تشغيلهم سلوكيات لم تُرصد خلال مراحل الاختبار والتحقق”.
وتستخدم جميع البنوك الأمريكية الكبرى تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل في أنشطة تشمل إدارة الثروات والمدفوعات والمعاملات ووظائف مؤسسية أخرى، وعلى عكس البرمجيات التقليدية، يمكن للوكلاء اتخاذ قرارات بشكل مستقل واستخدام أدوات مختلفة والتفاعل مع عدة أنظمة في آن واحد لإنجاز المهام.