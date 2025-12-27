انهيار منزل في دمشق القديمة دون إصابات

IMG 20251227 124630 684 انهيار منزل في دمشق القديمة دون إصابات

دمشق-سانا

انهار منزل في أحد أحياء دمشق القديمة، نتيجة تصدّعات سابقة في أعمدته الخشبية، التي تفاقمت مع ازدياد هطول الأمطار اليوم، واقتصر الحادث على الأضرار المادية دون وقوع إصابات، وفق الدفاع المدني السوري.

IMG 20251227 124631 139 انهيار منزل في دمشق القديمة دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، أن فرقه باشرت فوراً أعمال الاستجابة في موقع الحادث، وعملت على إزالة الجدران الآيلة للسقوط، وتأمين المكان، وفتح الطريق أمام حركة الأهالي، مؤكداً استمرار الإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة ومنع وقوع مخاطر إضافية.

وتعرف منازل دمشق القديمة بطرازها التقليدي المعتمد على الخشب والحجر، ما يجعلها أكثر عرضة للتصدعات مع تقلبات الطقس والعوامل الطبيعية، وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بصون هذا الإرث المعماري، لما يحمله من قيمة حضارية وإنسانية تعكس تاريخ العاصمة وذاكرتها الحية.

IMG 20251227 124630 581 انهيار منزل في دمشق القديمة دون إصابات
IMG 20251227 124630 565 انهيار منزل في دمشق القديمة دون إصابات
