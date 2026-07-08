المعرض الدولي للصناعات التجميلية يفتح أبوابه غداً بمشاركة 195 شركة سورية وعربية وأجنبية

دمشق-سانا



تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور (عالم الجمال)، الذي تنظمه مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.



وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام، لغاية 12 الشهر الجاري، وتشارك فيه 195 شركة من سوريا و7 دول عربية وأجنبية، هي تركيا والنمسا والبرازيل والسعودية ولبنان والأردن ومصر، متخصصة في الصناعات التجميلية ومستلزماتها، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والعطور، والخدمات المساندة، مع طيف واسع ومتنوع من المنتجات.



وأوضح مدير عام مؤسسة أرمادا المنظمة للمعرض، أحمد الماضي، في تصريح لـ سانا، أن المعرض وبعد إثبات قدرته في دوراته الخمس السابقة، جذب مشاركات دولية مهمة من الشركات العاملة في هذا المجال، وبعد الانفتاح الاقتصادي، إثر تحرير سوريا من النظام البائد، استقطب في نسخته الجديدة عشرات الشركات الأجنبية، التي تشارك لأول مرة في معرض سوري، لتعرض منتجاتها وخدماتها في السوق السورية، بهدف استكشاف الفرص فيها، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية، تمكن من تعزيز القدرات الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاع الصناعي وتطوير الاقتصاد الوطني.



وأكد الماضي أن المعرض يشكل نافذة تسويقية لمنتجات الشركات المشاركة، كما يوفر للزوار والمهتمين والمتخصصين، من رجال الأعمال والتجار وأصحاب مراكز الجملة ومراكز التجميل، للاطلاع على المنتجات الجديدة والنوعية، وعقد الصفقات والتشبيك والتعاون التجاري والصناعي، وفتح أسواق جديدة داخلية وخارجية.



ويستقبل المعرض زواره يومياً، من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى العاشرة مساءً، والمواصلات إلى المعرض مؤمنة ذهاباً وإياباً، وتنطلق من جسر الحرية بدمشق.