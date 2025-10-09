أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

DSC 6433 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار

بندورة75006000
بطاطا75005000
خيار بلدي90006000
خيار بلاستيكي25002000
باذنجان أسود25002000
ليمون أصفر100008000
فاصولياء خضراء2500020000
بامياء2500023000
ثوم3000025000
كوسا50004500
ورق عنب3500030000
فليفلة خضراء80005000
فليفلة حمراء70005000
ذرة صفراء50004000
بصل يابس50004000
باذنجان حموي45004000
باذنجان حمصي50004500
ملفوف60005500
زهرة100008000
بازلاء خضراء2000018000
زيتون أخضر2000015000
ملوخية خضراء3000025000
فجل10001000
بقدونس15001500
نعنع10001000
بقلة10001000
كزبرة10001000
بصل أخضر20002000
سلق20002000
خس40004000
DSC 6393 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6397 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6445 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6453 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الفواكه

برتقال أصفر120008000
برتقال أخضر بلدي80006000
موز صومالي1300012000
عنب أخضر1500012000
إجاص2500023000
جزر بلوري50004000
رمان85007000
تفاح أخضر1500010000
تفاح أحمر إكسترا1500010000
تين أخضر2500023000
كيوي2500025000
DSC 6398 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6422 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6423 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
DSC 6424 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
