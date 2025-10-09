أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالدحاديل بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار
|بندورة
|7500
|6000
|بطاطا
|7500
|5000
|خيار بلدي
|9000
|6000
|خيار بلاستيكي
|2500
|2000
|باذنجان أسود
|2500
|2000
|ليمون أصفر
|10000
|8000
|فاصولياء خضراء
|25000
|20000
|بامياء
|25000
|23000
|ثوم
|30000
|25000
|كوسا
|5000
|4500
|ورق عنب
|35000
|30000
|فليفلة خضراء
|8000
|5000
|فليفلة حمراء
|7000
|5000
|ذرة صفراء
|5000
|4000
|بصل يابس
|5000
|4000
|باذنجان حموي
|4500
|4000
|باذنجان حمصي
|5000
|4500
|ملفوف
|6000
|5500
|زهرة
|10000
|8000
|بازلاء خضراء
|20000
|18000
|زيتون أخضر
|20000
|15000
|ملوخية خضراء
|30000
|25000
|فجل
|1000
|1000
|بقدونس
|1500
|1500
|نعنع
|1000
|1000
|بقلة
|1000
|1000
|كزبرة
|1000
|1000
|بصل أخضر
|2000
|2000
|سلق
|2000
|2000
|خس
|4000
|4000
الفواكه
|برتقال أصفر
|12000
|8000
|برتقال أخضر بلدي
|8000
|6000
|موز صومالي
|13000
|12000
|عنب أخضر
|15000
|12000
|إجاص
|25000
|23000
|جزر بلوري
|5000
|4000
|رمان
|8500
|7000
|تفاح أخضر
|15000
|10000
|تفاح أحمر إكسترا
|15000
|10000
|تين أخضر
|25000
|23000
|كيوي
|25000
|25000