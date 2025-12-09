أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

IMG 2976 أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

حمص-سانا

شهدت ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص احتفالية شعبية حاشدة مساء اليوم، حيث اكتظت بالمواطنين الذي توافدوا لإحياء ذكرى التحرير وانتصار الثورة السورية.

IMG 2942 أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

ووجّه رئيس الجمهورية أحمد الشرع كلمة للمشاركين في اتصال عبر الفيديو عبر فيها عن تميز احتفالات أهالي حمص بهذه المناسبة ومكانتهم الكبيرة.

ورفع المشاركون خلال الاحتفالية العلم الوطني ورددوا الهتافات والأناشيد الوطنية التي تعبر عن إرادة السوريين وتمسكهم بوحدة وسيادة سوريا ووفائهم لتضحيات الشهداء، والتزامهم بمسيرة إعادة الإعمار و البناء، كما زينت الألعاب النارية سماء المدينة، حيث انطلقت من داخل الساحة وأعلى المباني المحيطة، مما أضفى على الاحتفال طابعاً خاصاً ومزيداً من البهجة.

IMG 2943 أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

كما تضمن الاحتفال عرض فيلم توثيقي استعرض مراحل الثورة السورية، بدءاً من المطالب الشعبية بالحرية وصولاً إلى مواجهات الألم التي عاشها السوريون داخل البلاد وخارجها في المخيمات، وأبرز الفيلم بطولات وتضحيات معركة ردع العدوان التي حققت التحرير وأعادت الأمل إلى الشعب السوري.

وحرصت وحدات الأمن والدفاع المدني والفرق التطوعية على تأمين الفعالية ومحيطها، بالإضافة إلى تسهيل حركة الحشود التي ملأت الساحة والطرق المؤدية إليها.

IMG 2951 أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد محمد الإبراهيم، أحد الحضور، على أهمية هذه الفعالية التي تكرس ذكرى التحرير في نفوس السوريين وتبرز إرادتهم للصمود والتطلع لبناء مستقبل أكثر استقراراً، وإزدهاراً بعد إسقاط النظام البائد.

بينما عبّر خالد فليحان، الذي عاد إلى البلاد بعد سنوات من الغياب، عن اعتزازه بأن يكون جزءاً من هذا الحدث الشعبي الكبير، معتبراً أن هذه المشاركة تمثل رسالة وفاء للشهداء وتجسيداً لوحدة الشعب السوري حول مسيرة البناء والتحرير.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم، وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار.

ندوة مشتركة لاتحادي الصحفيين السوريين والدوليين بدمشق حول تعزيز حرية الصحافة
باخرتان محملتان بأكثر من خمسين ألف طن قمح تصلان مرفأي اللاذقية وطرطوس
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين من وزارة السياحة بسبب مشاركتهم الثورية وتدعوهم للعودة
المركزي يُعيد تأمين المستوردين بالليرة السورية
أطباء الأذن والأنف والحنجرة يناقشون أحدث المستجدات العلمية والجراحية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك