أهالي حمص يحتفلون بذكرى عيد التحرير

حمص-سانا

شهدت ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص احتفالية شعبية حاشدة مساء اليوم، حيث اكتظت بالمواطنين الذي توافدوا لإحياء ذكرى التحرير وانتصار الثورة السورية.

ووجّه رئيس الجمهورية أحمد الشرع كلمة للمشاركين في اتصال عبر الفيديو عبر فيها عن تميز احتفالات أهالي حمص بهذه المناسبة ومكانتهم الكبيرة.

ورفع المشاركون خلال الاحتفالية العلم الوطني ورددوا الهتافات والأناشيد الوطنية التي تعبر عن إرادة السوريين وتمسكهم بوحدة وسيادة سوريا ووفائهم لتضحيات الشهداء، والتزامهم بمسيرة إعادة الإعمار و البناء، كما زينت الألعاب النارية سماء المدينة، حيث انطلقت من داخل الساحة وأعلى المباني المحيطة، مما أضفى على الاحتفال طابعاً خاصاً ومزيداً من البهجة.

كما تضمن الاحتفال عرض فيلم توثيقي استعرض مراحل الثورة السورية، بدءاً من المطالب الشعبية بالحرية وصولاً إلى مواجهات الألم التي عاشها السوريون داخل البلاد وخارجها في المخيمات، وأبرز الفيلم بطولات وتضحيات معركة ردع العدوان التي حققت التحرير وأعادت الأمل إلى الشعب السوري.

وحرصت وحدات الأمن والدفاع المدني والفرق التطوعية على تأمين الفعالية ومحيطها، بالإضافة إلى تسهيل حركة الحشود التي ملأت الساحة والطرق المؤدية إليها.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد محمد الإبراهيم، أحد الحضور، على أهمية هذه الفعالية التي تكرس ذكرى التحرير في نفوس السوريين وتبرز إرادتهم للصمود والتطلع لبناء مستقبل أكثر استقراراً، وإزدهاراً بعد إسقاط النظام البائد.

بينما عبّر خالد فليحان، الذي عاد إلى البلاد بعد سنوات من الغياب، عن اعتزازه بأن يكون جزءاً من هذا الحدث الشعبي الكبير، معتبراً أن هذه المشاركة تمثل رسالة وفاء للشهداء وتجسيداً لوحدة الشعب السوري حول مسيرة البناء والتحرير.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم، وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار.