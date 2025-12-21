مطرانية الأرمن الكاثوليك تقيم فعالية “شارع الميلاد” في كنيسة سلطانة العالم بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أقامت مطرانية الأرمن الكاثوليك في دمشق اليوم فعالية “شارع الميلاد” في كنيسة سلطانة العالم بحي باب توما، وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الفرح والعمل الخيري.

وتضمنت الفعالية، التي تقام سنوياً خلال أعياد الميلاد، وفق ما أوضح منظمها جاد خواجة لمراسل سانا، إقامة شارع للأطعمة بأصناف متنوعة، إضافة إلى شجرة الميلاد والمغارة داخل الكنيسة، وشارع للألعاب يناسب جميع الأعمار، وصولاً إلى البازار الخيري الذي عرض منتجات يدوية وألبسة وإكسسوارات ومنتجات شمعية.

وأكد مطران الأرمن الكاثوليك في دمشق جورج أسادوريان، في تصريح لـ سانا، أن رسالة الميلاد هي رسالة أمل ومحبة وسلام، تعبّر عن إرادة السوريين في الحياة رغم كل الصعوبات، متمنياً أن يعمّ الخير والسلام ربوع سوريا.

من جانبها، أوضحت المشاركة في البازار بتول نصر الله، صاحبة مشروع “حكاية شوكولا”، أن الفعالية ساعدتها في التعريف بمشروعها المتناهي الصغر الذي يقدم أصنافاً متنوعة من الشوكولا، بدءاً من اختيار المكونات وصولاً إلى التغليف، مع الحرص على الجودة والطعم المميز، وأشارت إلى أن المشاركة أتاحت لها التعرف على أصحاب مشاريع أخرى وتبادل الخبرات معهم، بما يعزز الطابع الاجتماعي والإنساني للفعالية.

كما عبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية، حيث أكد جبران عيسى أن الفعالية تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، وتمنح الجميع فرصة للالتقاء والمشاركة في أجواء يسودها الأمل والسلام.

وتشكل هذه الفعاليات مساحة للبهجة والتأكيد على استمرار الحياة رغم التحديات، لما لها من أهمية في دعم التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية التي يجسدها عيد الميلاد في نفوس الكبار والصغار على حد سواء.

