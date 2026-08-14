الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على أحد فلول النظام البائد المتورطين بقمع المظاهرات

photo 2026 07 24 16 05 36 الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على أحد فلول النظام البائد المتورطين بقمع المظاهرات

دير الزور-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور القبض على المدعو خالد خلف العلي، أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية.

photo 2026 08 14 20 22 11 الأمن الداخلي في دير الزور يقبض على أحد فلول النظام البائد المتورطين بقمع المظاهرات

وذكرت قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، أن الموقوف شغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، وتولى مهام استخباراتية منها إدارة مكتب رئيس الفرع، ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم.

وأوضحت أن التحقيقات أثبتت مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة، والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معارك عدة على جبهات مطار دير الزور العسكري، والبغيلية، وحويجة صكر.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

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