جمعية تنظيم الأسرة ورابطة معتقلي الثورة السورية تحتفلان بعيد الطفل العالمي

دمشق-سانا

نظمت جمعية تنظيم الأسرة السورية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع مؤسسة رابطة معتقلي الثورة السورية، اليوم، احتفالاً بيوم الطفل العالمي تحت شعار “يومي حقّي”، وذلك في المركز الثقافي العربي بالمزة.

وأكدت رئيسة جمعية تنظيم الأسرة السورية الدكتورة هزار مقداد في تصريح لمراسلة سانا أن الفعالية المشتركة بمناسبة يوم الطفل العالمي تأتي تأكيداً على حقوق الطفل، مشيرة إلى أن دعم الطفولة واجب أساسي ومن حق الأطفال الحصول على حقوقهم كاملة.

وأضافت: “إن مسؤوليتنا كمؤسسات مجتمع أهلي دعم الأطفال وتمكينهم، فهم عماد المستقبل وركيزة التنمية المستدامة”.

وحول التعاون مع رابطة معتقلي الثورة السورية، أوضحت مقداد أن اختيار هذه الشراكة جاء دعماً لأطفال المعتقلين الذين عانوا ظروفاً قاسية حرمتهم من الوصول إلى حقوقهم الأساسية.

تقديم الدعم الشامل لذوي المفقودين والمعتقلين

وأوضحت المستشارة القانونية في رابطة معتقلي الثورة السورية هبة الشيخة أن الرابطة تحرص على تقديم الدعم الشامل لذوي المفقودين والمعتقلين، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية المستمرة بالتنسيق مع المنظمات الصحية المتخصصة، وتقديم الدعم الإنساني واللوجستي عبر منظمات داعمة.

ولفتت الشيخة إلى أن الرابطة تقدم الدعم النفسي للأطفال من خلال فعاليات متنوعة مثل الاحتفال بيوم الطفل العالمي، وتسعى جاهدة لتقديم المستلزمات الضرورية لهم بشكل دوري.

وأشارت الشيخة إلى أن الدعم المادي يُقدّم حسب توفر المانحين من الشركات والمؤسسات، وهو ما قد لا يكون كافياً لتغطية احتياجات جميع الأطفال ويعتمد على حجم الدعم الواصل للرابطة، وأكدت أن الرابطة تولي اهتماماً كبيراً للمبادرات والفعاليات الهادفة لدعم الأطفال نفسياً، وكذلك تقديم الدعم النفسي للكبار وخاصة عائلات المعتقلين، بالتعاون مع منظمات دولية مثل الهلال الأحمر.

من جهته، صرح مدير التثقيف المركزي لجمعية تنظيم الأسرة صالح الصالح بأن الجمعية نظمت فعالية خاصة لأبناء المعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال عانوا الظلم وأن غالبيتهم ينتمون إلى عائلات فقيرة، مؤكداً على ضرورة دعمهم بكل السبل وإيصال رسالة لهم بأنهم يتمتعون بحقوقهم أسوة بغيرهم.

الطفلة مريم خلوف، المشاركة في تحدي القراءة لذوي الهمم عبرت عن سعادتها الغامرة بحضورها الاحتفال، مشيدة بالعروض المسرحية والمسابقات الممتعة التي أُقيمت، وقالت: “استمتعنا كثيراً بالحفل ولعبنا وتعرفنا على حقوقنا وشاهدنا عروضاً كثيرة”.

ويُحتفل باليوم العالمي للطفل في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، ويشكل فرصة للتركيز على القضايا التي تهم الأطفال حول العالم.