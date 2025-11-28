محدّث-استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

استشهد 13 مواطناً وأصيب العشرات بينهم أطفال اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، في حصيلة أولية.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق إسماعيل حسابا أن عدد الشهداء جراء هذا الاعتداء ارتفع إلى 13 شهيداً في حصيلة أولية، بينما هناك عشرات المصابين، مشيراً إلى أنه تم نقل 6 شهداء منهم إلى مشفى المواساة بدمشق، و جرى دفن 6 شهداء في مزرعة بيت جن، بسبب صعوبة الوصول إليهم في الساعات الأولى من الاعتداء الإسرائيلي.

وبين الدكتور حسابا أن 24 مصاباً نقلوا إلى المشافي موزعين على المواساة والمجتهد بدمشق، وقطنا بريف دمشق، والجولان الوطني بالقنيطرة، بعضهم في حالة حرجة، ويحتاجون لإجراء عمليات جراحية، لافتاً إلى أن منظومة إسعاف ريف دمشق بالتعاون مع الدفاع المدني السوري قدمت الإسعافات الأولية للحالات التي لا تستدعي النقل إلى المشافي.

وأوضح الدكتور حسابا أنه تم تفعيل نقطة مركز الحرمون ونقطة سعسع، والتنسيق مع مشفى الجولان الوطني لتأمين الرعاية الطبية اللازمة للمصابين جراء العدوان بالسرعة القصوى.

الدفاع المدني: طيران الاحتلال عرقل دخول فرقنا لبيت جن

من جانبه، أوضح مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة ريف دمشق شادي الحسن أن فرق الإسعاف توجهت فوراً إلى بلدة بيت جن، لإنقاذ المصابين ولم تستطع الدخول إليها بسبب طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف كل شيء يتحرك.

وبين أن الفرق تمكنت من الدخول إلى البلدة في العاشرة صباحاً، وتوجهت إلى الأماكن التي قصفها الاحتلال من شوارع ومنازل وأحد المساجد، وعملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى المشافي.

وأكد أن فرق الدفاع المدني قامت بمسح سريع للتأكد من عدم وجود ذخائر غير متفجرة، وطلبت فريقاً متخصصاً من أجل إجراء مسح كامل، ووضعت إشارات تحذيرية في الأماكن التي استهدفها الاحتلال.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدواناً على بلدة بيت جن بريف دمشق، أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بعد توغل قوة عسكرية تابعة له داخل البلدة، واعتقال ثلاثة أشخاص قبل انسحابها.

وفي المقابل، تصدى أهالي البلدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة التي قامت بإطلاق نار كثيف، وتزامن ذلك مع تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع فوق البلدة، بينما شهدت البلدة حركة نزوح واسعة للأهالي نحو البلدات المجاورة.

وأدانت سوريا اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على البلدة مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي في سياق سياسة منهجية لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوضع حد لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.