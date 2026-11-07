فيدان يطالب بتعزيز القدرات الإقليمية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

أنقرة-سانا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، ضرورة تحمّل المسؤولية تجاه الديناميكيات السياسية في المنطقة، مشدداً على أهمية تعزيز القدرات الإقليمية وتعدد مراكز المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن فيدان قوله خلال كلمة ألقاها في منتدى “تي آر تي وورلد 2026 ” المنعقدة في إسطنبول: إن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية وعدوانها، سواء تجاه الدول المجاورة أو من خلال المجازر المرتكبة في غزة، لا يحظى للأسف بالاهتمام الكافي.
وأضاف فيدان، أن الممرات الحيوية باتت عرضة للتحول إلى أدوات للصراع والضغط، موضحاً أنه من الوارد جداً أن يتحول الممر البحري في البحر الأسود إلى ساحة حرب، ويمكن أن يصبح خط أنابيب أداة ضغط، كما أن نقطة عبور ضيقة واحدة قد تؤثر في اقتصادات بلدان تبعد آلاف الكيلومترات.
وتابع الوزير التركي: “عندما تتعرض هذه الممرات للخطر، نرى تصاعد حالة انعدام الثقة والتنافس، وهذا أمر لا يمكننا السماح به”.
وشدد فيدان على أن تركيا تدافع عن رؤية تعتبر موقعها الجغرافي مسؤولية استراتيجية، وليس مجرد جسر يربط بين القارات، مؤكداً أن بلاده تتحمل مسؤوليات إقليمية تتجاوز حدودها الجغرافية.
وأشار فيدان، إلى أن “حلف مكة الدفاعي” يجمع تركيا والسعودية وباكستان في إطار الدفاع الجماعي، لافتاً إلى أن تعزيز القدرات الإقليمية يعني إنشاء مراكز متعددة لتحمل المسؤولية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية وخطوط الطاقة والتجارة، إلى جانب تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط والبحر الأسود.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في 29 تشرين الأول الماضي، أن تركيا لم تعد تكتفي بالحفاظ على استقرارها في مرحلة تشهد حروباً وصراعاتٍ في محيطها وفي مناطق مختلفة من العالم، بل باتت أيضاً تتولى مسؤولية الإسهام في حل النزاعات.