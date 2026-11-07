فيدان يطالب بتعزيز القدرات الإقليمية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

أنقرة-سانا ‏

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، ضرورة تحمّل المسؤولية تجاه ‏الديناميكيات السياسية في المنطقة، مشدداً على أهمية تعزيز القدرات الإقليمية وتعدد ‏مراكز المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار.‏

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن فيدان قوله خلال كلمة ألقاها في منتدى “تي ‏آر تي وورلد 2026 ” المنعقدة في إسطنبول: إن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية ‏وعدوانها، سواء تجاه الدول المجاورة أو من خلال المجازر المرتكبة في غزة، لا يحظى ‏للأسف بالاهتمام الكافي.‏

وأضاف فيدان، أن الممرات الحيوية باتت عرضة للتحول إلى أدوات للصراع والضغط، ‏موضحاً أنه من الوارد جداً أن يتحول الممر البحري في البحر الأسود إلى ساحة حرب، ‏ويمكن أن يصبح خط أنابيب أداة ضغط، كما أن نقطة عبور ضيقة واحدة قد تؤثر في ‏اقتصادات بلدان تبعد آلاف الكيلومترات.‏

وتابع الوزير التركي: “عندما تتعرض هذه الممرات للخطر، نرى تصاعد حالة انعدام ‏الثقة والتنافس، وهذا أمر لا يمكننا السماح به”. ‏

وشدد فيدان على أن تركيا تدافع عن رؤية تعتبر موقعها الجغرافي مسؤولية استراتيجية، ‏وليس مجرد جسر يربط بين القارات، مؤكداً أن بلاده تتحمل مسؤوليات إقليمية تتجاوز ‏حدودها الجغرافية.‏

وأشار فيدان، إلى أن “حلف مكة الدفاعي” يجمع تركيا والسعودية وباكستان في إطار ‏الدفاع الجماعي، لافتاً إلى أن تعزيز القدرات الإقليمية يعني إنشاء مراكز متعددة لتحمل ‏المسؤولية.‏

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد المخاوف ‏بشأن أمن الممرات البحرية وخطوط الطاقة والتجارة، إلى جانب تداعيات الصراعات في ‏الشرق الأوسط والبحر الأسود.‏

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في 29 تشرين الأول الماضي، أن تركيا ‏لم تعد تكتفي بالحفاظ على استقرارها ‏في مرحلة تشهد حروباً وصراعاتٍ في محيطها ‏وفي مناطق مختلفة من العالم، بل باتت أيضاً ‏تتولى مسؤولية الإسهام في حل النزاعات.‏