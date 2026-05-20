الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شابين

القنيطرة-سانا
اعتقلت قوة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين من أهالي مزرعتي البصالي وأم اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك عقب توغلها في المزرعتين.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في مزرعة البصالي، واعتقلت شاباً، كما انتشرت بين منازل الأهالي وقامت بتفتيش عدد منها.
وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية تابعت مسيرتها إلى مزرعة أم اللوقس، وقامت باعتقال شاب آخر قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت الإثنين الماضي على الطريق الواصل بين قرية اوفانيا وبلدة خان أرنبة، بريف المحافظة الشمالي وقامت بنصب حاجز مؤقت قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المستمرة بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.