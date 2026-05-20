الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي ويعتقل شابين

القنيطرة-سانا‏

اعتقلت قوة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين من ‏أهالي مزرعتي البصالي ‏وأم اللوقس بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وذلك عقب ‏توغلها في المزرعتين.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة ‏آليات ‏عسكرية توغلت في مزرعة البصالي، واعتقلت شاباً، ‌‏كما ‏انتشرت بين منازل الأهالي وقامت بتفتيش عدد منها‎.‎

وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية تابعت مسيرتها إلى ‏مزرعة أم ‏اللوقس، وقامت باعتقال شاب آخر قبل أن تنسحب من ‏المنطقة.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت الإثنين الماضي على ‏الطريق ‏الواصل بين قرية اوفانيا وبلدة خان أرنبة، بريف المحافظة ‏الشمالي وقامت ‏بنصب حاجز مؤقت قبل أن تنسحب من المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين ‏من خلال المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تؤكد ‏سوريا مطالبتها المستمرة ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على أن جميع الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب السوري ‏باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ‏ممارسات ‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‎.‎