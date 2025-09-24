الأمن الداخلي يضبط أسلحة وذخائر في أحراش منطقة الدريكيش

طرطوس-سانا
ضبط الأمن الداخلي في طرطوس أسلحة وذخائر متنوعة خلال حملة تمشيط نفذها في أحراش منطقة الدريكيش بريف المحافظة.
وقالت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام اليوم: “استكمالاً لجهودها في ضبط السلاح المنفلت، نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الدريكيش حملة تمشيط واسعة استهدفت المرتفعات الجبلية والأحراش، أسفرت عن العثور على أسلحة متنوعة وذخائر كانت مخبأة داخل أحد الأحراش”.
وأكدت مديرية الأمن الداخلي عزمها على مواصلة العمل دون هوادة لضبط السلاح، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تسهم في الإخلال بالأمن العام.