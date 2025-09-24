الأمن الداخلي يضبط أسلحة وذخائر في أحراش منطقة الدريكيش

وقالت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام اليوم: “استكمالاً لجهودها في ضبط السلاح المنفلت، نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الدريكيش حملة تمشيط واسعة استهدفت المرتفعات الجبلية والأحراش، أسفرت عن العثور على أسلحة متنوعة وذخائر كانت مخبأة داخل أحد الأحراش”.