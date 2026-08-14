النيابة العامة تتخذ إجراءات قانونية بعد الاعتداء على مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب

حلب-سانا

اتخذت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي في منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي الإجراءات القانونية اليوم الخميس، عقب تعرض الكادر الطبي في مشفى ميديكالز ”دوا سابقاً” للاعتداء، وتخريب عدد من التجهيزات والممتلكات، إثر وفاة أحد المرضى.

وذكر مراسل سانا في حلب أن القوى الأمنية استنفرت ميدانياً، وفرضت طوقاً حول المشفى لتأمينه، فيما جرى تنظيم الضبط أصولاً وملاحقة المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

من جهتها، أدانت مديرية صحة حلب في بيان لها حادثة الاعتداء، مؤكدة على حماية الكوادر والمنشآت الصحية، وضمان محاسبة المعتدين وفق الأصول القانونية.

في السياق، ذكر المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب في تصريح لـ سانا، أن المريض المتوفى كان يعاني من سرطان كلوي منتشر، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخضع لعمل جراحي، قبل نقله إلى العناية المشددة، حيث جرت محاولة لإنعاشه إثر تدهور حالته دون نجاح.

وأكد المكتب أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية، ولا سيما المرتبطة بخدمة مرضى آخرين، وطالب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثة، ومعالجة أي شكوى تتعلق بالأداء الطبي عبر القنوات الرسمية والقانونية.

بدورها، أكدت النيابة العامة في أعزاز في بيان لها اليوم، أن حماية المشافي والكوادر الطبية والمؤسسات الخدمية مسؤولية قانونية، مشددة على محاسبة المتورطين وفق الأصول، وداعية إلى احترام القانون والاحتكام إلى الجهات المختصة وعدم اللجوء إلى العنف أو التخريب.

وقام عدد من الأشخاص بالاعتداء على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز «دوا سابقاً» بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وتخريب أثاثه وتجهيزاته وتعريض حياة بعض المرضى للخطر، على خلفية وفاة أحد أقاربهم داخل المشفى.