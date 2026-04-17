إصابة شخص جراء انهيار جزئي لشرفة مبنى سكني في حي الميسر بحلب

حلب-سانا

أُصيب شخص بجروح خطيرة جرّاء انهيار جزئي لشرفة مبنى سكني في حي الميسر بمدينة حلب اليوم الجمعة، حيث جرى نقله مباشرة إلى أحد المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مدير مركز باب النيرب في الدفاع المدني السوري، عبد المنعم الخطيب، في تصريح لـ سانا أن فرق الدفاع المدني تلقّت بلاغاً عبر غرفة العمليات يفيد بحدوث انهيار جزئي في مبنى سكني مأهول مؤلف من ثلاثة طوابق في حي كرم الميسر، مبيناً أن الانهيار وقع في جدار شرفة الطابق الثالث.

وبيّن الخطيب أن الجدار كان يعاني من تصدعات قديمة، ومع اشتداد العاصفة والرياح سقط على الطريق العام، ما أدى إلى إصابة أحد المارة إصابة بليغة.

وتوجّهت فرق الدفاع المدني فوراً إلى الموقع، وفرضت طوقاً حول المكان، وبدأت بتفقد المبنى للتأكد من عدم وجود أضرار إنشائية إضافية أو إصابات أخرى.

كما عملت الفرق على إزالة الأجزاء المتبقية من الشرفة المهددة بالسقوط، منعاً لتكرار الانهيار وحفاظاً على سلامة الأهالي والمارة.

