مباحثات سورية تركية لتسهيل عبور الشاحنات عبر المعابر

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد من اتحاد شركات الشحن التركي (UND) آليات تعزيز التعاون في مجال النقل البري، وتسهيل حركة العبور المتبادل للشاحنات بين سوريا وتركيا.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية التوصل إلى صيغة عملية تضمن انسيابية النقل بين الجانبين، عبر تبسيط الإجراءات في المعابر الحدودية، بما يسهم في تسريع حركة الشحن ودعم المصالح المشتركة.

من جانبهم، أشار ممثلو الاتحاد التركي إلى أن نحو 400 شاحنة تركية تُفرغ حمولتها يومياً عند معبر باب الهوى، لتنقل لاحقاً عبر شاحنات سورية إلى وجهاتها داخل البلاد، مؤكدين الحاجة إلى اعتماد آلية تسمح بدخول الشاحنات مباشرة إلى الأراضي السورية والتركية.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يسهم التعاون المشترك في تعزيز التبادل التجاري وتيسير الحركة اللوجيستية بين البلدين، بما يدعم تطلعاتهما نحو شراكة أوسع في مجال النقل البري.

وتشكل حركة النقل البري بين سوريا وتركيا ركيزة أساسية للتبادل التجاري بين البلدين حيث يمثل معبر باب الهوى نقطة عبور رئيسية للبضائع، وتسعى المباحثات الحالية بين وزارة النقل السورية واتحاد شركات الشحن التركي إلى تسهيل عبور الشاحنات عبر تبسيط الإجراءات في المعابر الحدودية، بهدف زيادة سرعة وكفاءة نقل البضائع، وتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة في قطاع النقل البري.