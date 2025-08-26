نقابة أطباء حلب تنظّم محاضرة حول أحدث توصيات علاج الحماض الكيتوني السكري عند الأطفال

حلب-سانا

نظمت اللجنة العلمية لطب وجراحة الأطفال في فرع حلب لنقابة أطباء سوريا، مساء اليوم، محاضرة علمية بعنوان “التوصيات الحديثة في تدبير الحماض الكيتوني السكري عند الأطفال”، بمشاركة الاستشاري في أمراض الأطفال وأمراض الغدد الصم في المملكة المتحدة الدكتور أنس الجاسر.

وحضر الفعالية التي أقيمت برعاية شركة GrowVit، عدد من الأطباء والمختصين، حيث استعرض الجاسر المحاضر في جامعتي لانكستر (Lancaster) وسنترال لانكشاير (UCLan) في بريطانيا أحدث الطرق والمعايير العالمية للتعامل مع هذه الحالة الطبية الحرجة، التي تُعد من أخطر مضاعفات داء السكري عند الأطفال.

محاور المحاضرة

وتناولت المحاضرة التي قدّمها الجاسر، المحاور الأساسية للعلاج في الساعات الأولى الحرجة، مع التركيز على تصحيح الأخطاء الشائعة في التشخيص والمعالجة، واتباع البروتوكولات الدقيقة التي من شأنها الحد من الاختلاطات الخطيرة ورفع فرص الشفاء التام.

ولفت الجاسر إلى أهمية تعزيز التثقيف الطبي المستمر، ونقل أحدث التوصيات الصادرة عن المنظمات الطبية العالمية، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والحد من المضاعفات.

تطوير الممارسة الطبية

وأشار رئيس اللجنة العلمية لطب الأطفال بالنقابة، حمزة المروح، في تصريح لـ سانا، إلى أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة ندوات أطلقتها النقابة بهدف تطوير الممارسة الطبية وتوحيد البروتوكولات العلاجية على مستوى سوريا، والاستفادة من خبرات الكفاءات الطبية السورية في الخارج، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في سوريا.