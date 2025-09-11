وزارة الطاقة تدعو مفصولي وزارة الكهرباء لمشاركتهم الثورية إلى استكمال إجراءات عودتهم

دمشق-سانا

دعت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة العاملين المفصولين من وزارة الكهرباء سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لعودتهم إلى العمل.

ونشرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام قوائم بأسماء العاملين المدعوين للعودة مطالبة إياهم بمراجعة المراكز المحددة بجانب أسمائهم، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 2.30 ظهراً ولمدة أسبوعين.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تمهيدية ضمن المراحل القانونية والإدارية، مع استمرار العمل على معالجة بقية الطلبات لتسريع عودة الجميع.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط.