السورية للبريد: غداً موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش، يبدأ من يوم غد الاثنين، ولغاية الـ 26 من أيار الحالي، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة بالمحافظات.

وأشارت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، إلى أنه سيتم نشر أماكن ومواعيد دوام المكاتب خلال أيام العطل على الصفحات الرسمية للمؤسسة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في 30 نيسان الماضي، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الـ 3 من شهر أيار الجاري، ولغاية الـ 18 منه، عبر مكاتبها البريدية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

