ثلاث ورشات لصناع المحتوى في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر سكريبت بحلب

حلب-سانا

شهد اليوم الأول من فعاليات مؤتمر “سكريبت” للمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي الذي انطلق في حلب، سلسلة ورشات عمل متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز دورهم في بناء المجتمع عبر المنصات الرقمية.

وشملت الورشة الأولى التي حملت عنوان “كيف تحدث فرقاً؟” بمشاركة علاء الجابر، أسامة نعسان، جاسم الجزاع، عمر الثويني، فداء الدين الشريف، تدريب المشاركين على استخدام الأدوات الرقمية لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال تبني رسائل هادفة وقضايا مؤثرة وممارسات مسؤولة، بهدف تمكين صناع المحتوى من قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

أما الورشة الثانية فكانت بعنوان :”إعلامي ومؤثر – حدود التشابه، واختلافات الدور والمسؤولية”، و بمشاركة فرح عبد الحميد وليلاس منهل وسعود الحسيني وزياد الشريف وسيف المواسمي، وناقشت الفروقات الجوهرية بين الإعلام التقليدي وصناع المحتوى، من حيث المصداقية والمسؤولية الاجتماعية، كما تناولت سبل التكامل بين الطرفين لخدمة الأهداف المجتمعية المشتركة بدلاً من المنافسة.

وفي الورشة الثالثة التي كانت بعنوان “الخوارزميات والذكاء الاصطناعي – أدواتك الذهبية للنجاح”، بمشاركة محمود دخيل، وماجد الزعابي، وعبد الرحمن الجميلي، ويوسف الصديقي، وحازم العبد الله، تم تدريب المشاركين على فهم آليات عمل خوارزميات المنصات الرقمية، وكيفية استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى وتحسين انتشاره وزيادة معدلات التفاعل معه.

وأكد المشرفون على المؤتمر، أن هذه الورشات تأتي في إطار سلسلة متكاملة تهدف إلى تطوير صناعة المحتوى في سوريا، وتمكين الشباب من امتلاك أدوات العصر الرقمي، بما يخدم عملية إعادة الإعمار وبناء المجتمع.

يذكر أن مؤتمر “سكريبت” الرقمي في حلب يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن بالإضافة إلى ورشات العمل، جلسات حوارية وزيارات ميدانية لأبرز معالم مدينة حلب الأثرية والتاريخية.