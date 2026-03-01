6500 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح بجامعة حمص

حمص-سانا

تقدّم 6500 طالب وطالبة لامتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول 2025/2026 في جامعة حمص اليوم الأحد، ضمن برامج المرحلة الجامعية الأولى، وسط أجواء تنظيمية هادئة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح، الدكتور محمد مصري، في تصريح لـ سانا، أن الامتحانات تستمر حتى السادس من نيسان القادم، وفق خطة أعدّتها رئاسة الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مشيراً إلى اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، مثل توفير القاعات وجميع مستلزمات العملية لضمان نجاحها.

وتأتي هذه الامتحانات ضمن برامج التعليم المفتوح التي تعتمدها جامعة حمص لتوسيع فرص التعليم الجامعي.

