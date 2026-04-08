هيئة المنافذ والجمارك :استعداد كامل لإعادة فتح منفذ جديدة يابوس بانتظار الجاهزية اللبنانية

دمشق-سانا

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن كوادر الهيئة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان بجاهزيتهم الكاملة لاستئناف العمل في المنفذ حيث تم استكمال جميع التحضيرات اللازمة من الجانب السوري.

وأوضح علوش في تدوينة على منصة “x ” اليوم الأربعاء أنه بمجرد انتهاء الجانب اللبناني من تجهيزاته وبدء العمل لديه، سيتم الإعلان عبر حساباتنا الرسمية عن إعادة افتتاح المنفذ واستئناف الحركة بشكل كامل.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أعلنت في بيان أنه “سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم، مع اتخاذ إجراءات مشدّدة لتأمين سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيزه بالمعدات الضرورية لمنع أي عملية تهريب” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد يوم السبت الماضي باستهداف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.

وعلقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا العبور مؤقتاً من خلال منفذ جديدة يابوس الحدودي المقابل لمعبر المصنع، وأكدت أنه مخصص حصراً لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مشددة على أنها لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.