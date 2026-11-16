إسبانيا تقدم 300 ألف يورو لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

لاهاي-سانا
قدمت إسبانيا مساهمة مالية طوعية بقيمة 350 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خُصص منها 300 ألف يورو للصندوق الائتماني الخاص ببعثات المنظمة إلى سوريا، و50 ألف يورو للصندوق الاستئماني للتدريب دعماً لجهود بناء القدرات في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين: إن المساهمة المخصصة لبعثات سوريا ستتيح مواصلة العمل الفني المستقل للمنظمة في البلاد، بما في ذلك أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء، دعماً للتنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فيما ستخصص مساهمة التدريب لدعم برامج بناء القدرات للدول الأعضاء في مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ونقلت المنظمة عن المندوبة الدائمة لإسبانيا لديها سيسيليا روبلز كارتيس تأكيدها التزام بلادها بدعم جهود المنظمة الرامية إلى إنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان استمرار قدراتها في مجالات التفتيش والتحقق وتعزيز المساءلة والامتثال للاتفاقية.
وأضافت أن إسبانيا قدمت، إلى جانب هذه المساهمة، 1.85 مليون يورو كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة.
وكانت سوريا أعادت في تشرين الثاني 2025 تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة عكست استئناف حضورها الدبلوماسي وتعزيز التعاون مع المنظمة، وذلك بعد جهود أسفرت عن اعتماد قرار في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم 151 دولة، رحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وفي تموز الماضي، أعاد المجلس التنفيذي للمنظمة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تقديراً للتقدم المحرز في التعاون مع الأمانة الفنية، بما يشمل تسهيل عمليات التحقق والتفتيش والمشاركة في التحقيقات والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
كما بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع المديرة العامة للمنظمة سابرينا دالافيور، خلال زيارتها إلى دمشق في 13 تشرين الأول الماضي، الخطوات اللازمة لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومواصلة التعاون في هذا المجال، ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد.
وأوضح الشيباني أن سوريا أتاحت لفرق المنظمة الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من مئة ألف وثيقة رسمية، في إطار تعاونها لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية، كما صححت في حزيران الماضي الإعلان الموروث عن النظام البائد، مضيفة إليه منشأة إنتاج ومنشأتي تخزين وذخائر كان قد أخفاها.