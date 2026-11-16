إسبانيا تقدم 300 ألف يورو لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

لاهاي-سانا‏

قدمت إسبانيا مساهمة مالية طوعية بقيمة 350 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية، خُصص منها 300 ألف يورو للصندوق الائتماني الخاص ببعثات المنظمة ‏إلى سوريا، و50 ألف يورو للصندوق الاستئماني للتدريب دعماً لجهود بناء القدرات في ‏دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.‏

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ‏الإثنين: إن المساهمة المخصصة لبعثات سوريا ستتيح مواصلة العمل الفني المستقل ‏للمنظمة في البلاد، بما في ذلك أنشطة التحقق وإيفاد بعثات الخبراء، دعماً للتنفيذ الكامل ‏لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فيما ستخصص مساهمة التدريب لدعم برامج بناء ‏القدرات للدول الأعضاء في مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.‏

ونقلت المنظمة عن المندوبة الدائمة لإسبانيا لديها سيسيليا روبلز كارتيس تأكيدها التزام ‏بلادها بدعم جهود المنظمة الرامية إلى إنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ‏وضمان استمرار قدراتها في مجالات التفتيش والتحقق وتعزيز المساءلة والامتثال ‏للاتفاقية.‏

وأضافت أن إسبانيا قدمت، إلى جانب هذه المساهمة، 1.85 مليون يورو كمساهمات ‏طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة.‏

وكانت سوريا أعادت في تشرين الثاني 2025 تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر ‏الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في خطوة عكست استئناف حضورها الدبلوماسي وتعزيز ‏التعاون مع المنظمة، وذلك بعد جهود أسفرت عن اعتماد قرار في اللجنة الأولى للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة بدعم 151 دولة، رحب بجهود الحكومة السورية وتعاونها مع الأمانة ‏الفنية للمنظمة.‏

وفي تموز الماضي، أعاد المجلس التنفيذي للمنظمة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب ‏اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تقديراً للتقدم المحرز في التعاون مع الأمانة الفنية، بما ‏يشمل تسهيل عمليات التحقق والتفتيش والمشاركة في التحقيقات والبحث عن مخلفات ‏البرنامج الكيميائي للنظام البائد.‏

كما بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع المديرة العامة للمنظمة ‏سابرينا دالافيور، خلال زيارتها إلى دمشق في 13 تشرين الأول الماضي، الخطوات ‏اللازمة لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومواصلة التعاون في هذا المجال، ‏ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد.‏

وأوضح الشيباني أن سوريا أتاحت لفرق المنظمة الوصول إلى المواقع ‏والسجلات والشهود، ‏وقدمت أكثر من مئة ألف وثيقة رسمية، في إطار تعاونها ‏لمعالجة ملف الأسلحة ‏الكيميائية، كما صححت في حزيران الماضي الإعلان ‏الموروث عن النظام البائد، مضيفة ‏إليه منشأة إنتاج ومنشأتي تخزين وذخائر كان قد ‏أخفاها.‏