الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه المالي للأمن البحري في خليج غينيا إلى 31 مليون ‏يورو

بروكسل-سانا‏

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المقدم للقوات البحرية والجهات ‏العسكرية في الدول الساحلية المشاركة في عمليات الأمن البحري بخليج غينيا، من ‌‏21 مليون يورو إلى 31 مليون يورو، في إطار تعزيز القدرات الإقليمية لمواجهة ‏التهديدات البحرية.‏

وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الإثنين على موقعه الإلكتروني، أن القرار يأتي ‏ضمن إجراء المساعدات المعتمد عام 2023 بموجب مرفق السلام الأوروبي، ويهدف ‏إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في إطار هيكلية ياوندي، التي توفر آلية إقليمية ‏لتنسيق الجهود الرامية إلى منع التهديدات البحرية واكتشافها والاستجابة لها.‏

وأشار البيان إلى أن التمويل الإضافي سيركز على تطوير القدرات البحرية لدول ‏المنطقة، ولا سيما تحسين الوعي بالوضع البحري، وتعزيز قدرة عدد من القوات ‏البحرية الساحلية على تنفيذ دوريات في المياه المفتوحة.‏

ويعد خليج غينيا، الممتد على الساحل الغربي لأفريقيا، من الممرات البحرية المهمة ‏للتجارة الدولية ونقل الطاقة، فيما يواجه تحديات أمنية تشمل القرصنة والسطو المسلح ‏والتهريب والأنشطة البحرية غير المشروعة، ما دفع دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق ‏الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات.‏

وتشكل هيكلية ياوندي، التي أُطلقت عام 2013، إطاراً للتعاون بين دول غرب ووسط أفريقيا في مجال الأمن البحري، من خلال تنسيق عمليات المراقبة والاستجابة ‏للحوادث البحرية وتبادل المعلومات بين مراكز التنسيق الإقليمية والوطنية.‏

وكان الاتحاد الأوروبي أنشأ مرفق السلام الأوروبي في آذار 2021 لتمويل أنشطته ‏الخارجية ذات الأبعاد العسكرية والدفاعية، ودعم جهود منع النزاعات وحفظ السلام ‏وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، بما في ذلك بناء القدرات الدفاعية للدول ‏والمنظمات الإقليمية.‏