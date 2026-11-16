الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه المالي للأمن البحري في خليج غينيا إلى 31 مليون ‏يورو

بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المقدم للقوات البحرية والجهات العسكرية في الدول الساحلية المشاركة في عمليات الأمن البحري بخليج غينيا، من 21 مليون يورو إلى 31 مليون يورو، في إطار تعزيز القدرات الإقليمية لمواجهة التهديدات البحرية.
وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الإثنين على موقعه الإلكتروني، أن القرار يأتي ضمن إجراء المساعدات المعتمد عام 2023 بموجب مرفق السلام الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في إطار هيكلية ياوندي، التي توفر آلية إقليمية لتنسيق الجهود الرامية إلى منع التهديدات البحرية واكتشافها والاستجابة لها.
وأشار البيان إلى أن التمويل الإضافي سيركز على تطوير القدرات البحرية لدول المنطقة، ولا سيما تحسين الوعي بالوضع البحري، وتعزيز قدرة عدد من القوات البحرية الساحلية على تنفيذ دوريات في المياه المفتوحة.
ويعد خليج غينيا، الممتد على الساحل الغربي لأفريقيا، من الممرات البحرية المهمة للتجارة الدولية ونقل الطاقة، فيما يواجه تحديات أمنية تشمل القرصنة والسطو المسلح والتهريب والأنشطة البحرية غير المشروعة، ما دفع دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات.
وتشكل هيكلية ياوندي، التي أُطلقت عام 2013، إطاراً للتعاون بين دول غرب ووسط أفريقيا في مجال الأمن البحري، من خلال تنسيق عمليات المراقبة والاستجابة للحوادث البحرية وتبادل المعلومات بين مراكز التنسيق الإقليمية والوطنية.
وكان الاتحاد الأوروبي أنشأ مرفق السلام الأوروبي في آذار 2021 لتمويل أنشطته الخارجية ذات الأبعاد العسكرية والدفاعية، ودعم جهود منع النزاعات وحفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، بما في ذلك بناء القدرات الدفاعية للدول والمنظمات الإقليمية.