الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجاً لتأهيل كوادرها في المتابعة والتقييم وإدارة المشاريع

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية “البرنامج التدريبي الخاص بالمتابعة والتقييم وإدارة المشاريع وفق المعايير الدولية الحديثة”، الموجه لبناء قدرات الكفاءات الموجودة لديها.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن البرنامج يمتد على مدى يومي 28 و29 تموز الجاري، ويهدف إلى تحويل أنشطة المديريات والتقارير الروتينية إلى معلومات واضحة وموحدة تقيس التقدم والإنجاز والأثر والاحتياجات، إضافة إلى تبسيط العمل عبر إدخال البيانات بالطريقة الصحيحة والموحدة لاستخدامها تلقائياً في المتابعة وإعداد التقارير وإصدار التنبيهات واتخاذ القرار.

ويركز البرنامج على تطبيق المعايير الدولية الحديثة في بناء قدرات الكفاءات الوطنية، لإدارة المشاريع التنموية والاجتماعية، وتحقيق “خماسية العمل المؤسسي” المتمثلة في: الوضوح والبساطة وقابلية التطبيق وبذل جهد أقل والوصول إلى بيانات أفضل.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار المتابعة والتقييم وقياس الأثر للخطة الاستراتيجية للوزارة 2026-2028 التي أطلقتها في شهر آذار الماضي.