الإمارات ومصر تبحثان تطورات الوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي-سانا
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعدد من دول المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في لبنان، حيث جدد وزير الخارجية الإماراتي موقف بلاده الداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب اللبناني.
كذلك، بحث الطرفان التطورات في السودان، وأكّدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.