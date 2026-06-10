الإمارات ومصر تبحثان تطورات الوضع في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي-سانا‏

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، ‏مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى العلاقات ‏بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات ‏الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعدد من دول المنطقة، ‏والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي، إضافة إلى عدد من القضايا ‏ذات الاهتمام المشترك.‏

كما تناولت المباحثات التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن ‏والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.‏

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في لبنان، حيث جدد وزير الخارجية الإماراتي موقف بلاده الداعم ‏لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار ‏للشعب اللبناني.‏

كذلك، بحث الطرفان التطورات في السودان، وأكّدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى التوصل ‏لوقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية المدنيين، وضمان وصول ‏المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.‏

وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني ‏شاملة ومستقلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.‏