انتخاب قطر مقرراً للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك-سانا

انتُخبت دولة قطر، اليوم الأربعاء، عضواً مقرراً للجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بالمسائل القانونية وتقنين القانون الدولي وتطويره التدريجي، وذلك خلال دورتها الحادية والثمانين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن اللجنة انتخبت السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز فضالة السليطي، لتولي مهام المقرر في الدورة الحادية والثمانين، المقرر انطلاق أعمالها في تشرين الأول 2026.

وتُعد اللجنة السادسة، المعروفة باللجنة القانونية، إحدى اللجان الرئيسية الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمثل المنتدى الرئيس لمناقشة القضايا القانونية الدولية وتقديم المشورات القانونية وصياغة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجديدة.

كما تتولى اللجنة دراسة المسائل القانونية التي تحيلها إليها الجمعية العامة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بتطوير القانون الدولي وتقنينه.